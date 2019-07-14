Мэр Тбилиси заявил, что Путин исказил факты из истории Грузии 3 14.07.2019, 18:34

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Фото: Политринг

Каха Каладзе заявил, что грузинские власти должны отреагировать на слова главы Кремля.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинские власти должны отреагировать на заявления российского президента Владимира Путина о взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года, сообщает издание «Грузия Онлайн».

По словам Каладзе, российский президент не первый раз предоставляет населению неверную информацию» «Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет. Но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности», — сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси отреагировал на заявление Путина, которое тот сделал 9 июля во время поездки в Екатеринбург. Комментируя будущие взаимоотношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией, российский президент предложил Тбилиси не забывать о том, как жестко себя вели в Абхазии грузинские войска, «оккупировавшие ее в 1918 году при помощи германских войск». «Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом», — цитировало Путина агентство «РИА Новости».

Рассказал президент России и о том, что по указанию Иосифа Сталина НКВД принимало очень жесткие меры в отношении абхазов с целью поглощения их земли советской Грузией.

Ранее на слова Путина критически отреагировала патриархия Грузии. Там назвали заявление российского президента «неправильной интерпретацией не столь далекого прошлого».