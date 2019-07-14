Что итальянская «Лига» тайно просила у Кремля Александр Гостев

14.07.2019, 18:59

Маттео Сальвини

Был ли сговор между итальянской партией и Россией?

В Италии прокуратура города Милан, как выяснилось 12 июля, проводит уголовное расследование по факту возможного коррупционного сговора правой партии "Лига", одним из руководителей которой является вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, и Кремля. 11–12 июля в итальянских медиа вновь всплыла информация, что "Лига" вела переговоры о получении от России 65 миллионов долларов в обмен на содействие в лоббировании нефтяной сделки для российских госкомпаний. Сальвини и его помощники сегодня заявили, что ничего незаконного не делали.

О том, что представители "Лиги" вели переговоры о финансировании с представителями России, 10 июля сообщило издание Buzzfeed, в распоряжение которого попала аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве. По данным издания, во время визита вице-премьера Маттео Сальвини в РФ в октябре 2018 года вместе с ним приехал его помощник и бывший пресс-секретарь Джанлука Савоини, вместе с еще двумя соратниками по партии организовавший для всех ужин с неназванными высокопоставленными чиновниками Кремля в московском отеле "Метрополь".

Встреча в "Метрополе" состоялась на следующий день после якобы имевших место переговоров в Кремле Маттео Сальвини с российским вице-премьером Дмитрием Козаком – и, как подчеркивает Buzzfeed, она была воспринята как сигнал одобрения дальнейшего разнообразного сотрудничества. На это в "Метрополе", как следует из аудиозаписи, указывали пришедшие на ужин российские чиновники, подбадривая итальянских партнеров. Сам Дмитрий Козак отрицает, что встречался с Сальвини, в то время как итальянский вице-премьер просто от комментариев отказывается.

Расшифровки беседы в "Метрополе" указывают на то, что итальянские политики пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года на сумму в 1,5 миллиарда долларов. 4 процента от общей стоимости контракта якобы должна была получить непосредственно "Лига", при посредничестве российского филиала итальянского банка Intesa. По словам Савоини, в этом банке в Москве у партии был "свой человек по фамилии Машетти", в прошлом также член "Лиги". Всего, по подсчётам Buzzfeed, партия вице-премьера Маттео Сальвини рассчитывала на примерно 65 миллионов долларов.

Сейчас партия "Лига" находится, несмотря на растущую популярность у избирателей, в очень тяжелом финансовом положении, из-за деятельности своего предыдущего лидера Умберто Босси, растратившего партийные деньги и вынужденного подать в отставку из-за разразившегося скандала. К тому же "Лига" по решению суда обязана вернуть в казну Италии долг в 49 миллионов долларов. При этом, согласно итальянским законам, любое финансирование политических партий страны зарубежными спонсорами, государственными или частными, является уголовным преступлением.

Первые подозрения о возможном коррупционном сговоре между "Лигой" и Кремлем появились еще в феврале 2019 года, о них сообщил итальянский журнал L'Espresso.

Во время ужина в "Метрополе" осенью 2018 года итальянцы несколько раз подчеркивали, что операцию с нефтью и деньгами следует провернуть как можно быстрее, из-за выборов в Европарламент, состоявшихся в конце мая этого года. Нефтяные контракты должны были подписать российские компании "Роснефть" и "Лукойл", с одной стороны, и итальянская государственная нефтяная компания Eni с другой. Пресс-служба последней заявила изданию Buzzfeed, что компания не причастна к финансированию политических партий, а сами поставки из России – вымысел и их никогда не было. Однако Buzzfeed утверждает, что о сделке были осведомлены многие высокопоставленные чиновники и в Италии, и в России.

Интересно, что общий тон беседы за ужином в "Метрополе" показывает, что участники переговоров были давно знакомы друг с другом и поддерживают неформальные отношения, пишет Buzzfeed. Россияне и итальянцы со смехом спорили, кто заплатит по счету, и Джанлука Савоини предложил сделать это россиянам, сославшись на их же религиозно-историческую идеологему о мессианском главенствовании России во всем мире, "Москва – третий Рим". Также Савоини и его друзья просили россиян помочь им отправить некоторых их политических соперников "в ГУЛАГ, для поправки здоровья".

Партия "Лига", основная в 1989 году (ранее называвшаяся "Лига Севера" и выступавшая за предоставление северным итальянским провинциям независимости и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане), поддерживает в Италии откровенно пророссийские взгляды. Она подписала меморандум о сотрудничестве с партией "Единая Россия".

Сам Маттео Сальвини ранее несколько раз посещал Москву и заявлял, что санкции ЕС в отношении России "безумны, по экономическим, социальным и культурным причинам". Российского президента Владимира Путина он считает одним из лучших лидеров мира и несколько раз надевал футболку с его портретом на животе. В 2016 году Сальвини прилетал в аннексированный Россией Крым и назвал его присоединение к РФ в 2014 году "законной процедурой". В его партийном офисе в Милане на стене висят две фотографии Путина и православная русская икона.

12 июля Маттео Сальвини заявил итальянским журналистам, комментируя выдвинутые против него обвинения: "Я никогда не взял у русских ни одного рубля или евро, и даже ни литра водки! Из Москвы я всегда привозил лишь матрешки и фигурки "Маши и Медведя" для моей дочери".

Александр Гостев, "Радио Свобода"