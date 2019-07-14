«Белорусский шенген»: чего ждать жителям нашей страны 14.07.2019, 22:05

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На обещания Макея не нужно обращать внимания.

К вопросу о размере визового сбора за получение краткосрочной визы для посещения государств, входящих в Шенгенскую зону, для жителей Беларуси обращались неоднократно.C большой долей вероятности можно предположить, что с стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси не уменьшится, а вырастет до 80 евро, пишет «Экономическая газета».

Теперь можно утверждать, что дата вступления изменений в Визовый кодекс известна: они начнут действовать 2 февраля 2020 г. Информация об опубликовании появилась на официальном сайте, где размещен текст журнала ЕС. Она также была подтверждена и представительством ЕС в Беларуси.

При этом весьма туманным продолжает оставаться главный вопрос для жителей нашей страны: когда будет заключено соглашение об упрощении визового режима ЕС с Беларусью, которое для граждан нашей страны должно существенно снизить стоимость шенгенских виз до 35 евро.

На самом высоком уровне, в том числе из уст министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, нам продолжают говорить о «финальной стадии подписания этих соглашений». Однако мы бы все-таки посоветовали тем, кто собирается посетить страны Шенгенской зоны в следующем году, не обращать на эти уверения особого внимания.