Служить нужно родине, а не режиму 1 14.07.2019, 19:14

Архивное фото «Белсат»

Что белорусы думают о нововведениях от Минобороны.

В Минобороны и Минобразования считают, что допризывная подготовка требует совершенствования. Об этом 13 июля во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщили министр образования Игорь Карпенко и министр обороны Андрей Равков.

— Надо в школе повысить статус военрукуков, дооборудовать центры допризывной подготовки. Кроме того, уже подправили нормативные документы, связанные с деятельностью военно-патриотических классов. Серьезное внимание уделяется и кадетскому образованию. Более того: разработан факультатив для 8−9 классов по введению в допризывную подготовку, — цитирует Карпенко «Звязда».

сайт для детей

Инициативу министров обсуждают в соцсетях и на форумах. «Салiдарнасць» предлагает краткий обзор мнений.

«Дапрызыўная падрыхтоўка – гэта няблага, калі толькі не будуць засмечваць магзгі лукапрапагандай. Служыць трэба радзіме, а не рэжыму».

«Что у нас есть самое ценное, невосполнимое? Это наше время. Нам кажется, что его много и на все хватит. Но нет – это не так. Его нужно тратить с умом, на допризывную подготовку я бы его точно тратить не хотел, как и на БЖД и ряд прочих предметов».

«Мы снова готовимся ко Второй мировой войне или стараемся грамотно потратить бюджетные деньги?»

«С кем воевать собираемся?»

«Зачем это детям? Кто захочет стать военным, того там и научат. У меня тоже было НВП в школе, а в армии никто не спрашивал, знаешь устройство автомата или нет, все учили – и знающие, и не знающие. Тоже самое с правами на авто, в армии и ездить учили и устройство авто, зачем тратить на это время детей, пускай лучше стамески с рубанками изучают».