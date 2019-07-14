18-летняя дизайнер из Гродно посоветовалась с королевой Британии насчет одежды 14.07.2019, 19:28

Фото: nn.by

Елизаветa II выразила свое мнение о коллекции Эвелины Августинович.

18-летняя дизайнер из Гродно решила посоветоваться с королевой Великобритании Елизаветой II насчет модной одежды. Эвелина Августинович создала собственную коллекцию в этническом стиле и решилась показать свои работы королеве, ведь Елизавета известная на весь мир модница, пишет nn.by.

Письмо с вложенными в него фотографиями было отправлено в Букингемский дворец еще в апреле, а буквально несколько дней назад Эвелина получила ответ — на гербовой королевской бумаге со всеми соответствующими подписями.

Фото: nn.by

В письме выражается благодарность девушке из Беларуси за интерес к истории и дизайну одежды. Таким образом, можно считать, что королева одобрила работы 18-летней гродненки.

Эвелина Августинович создала коллекцию из пяти льняных бело-голубых платьев, украшенных лентами с белорусским орнаментом. Свои работы она назвала "На рассвете нового мира".

Девушка, кстати, занимается не только дизайном: теперь она осваивает профессию хореографа в гродненском гуманитарном колледже.