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Cергей Корниленко рассказал, в каком случае выйдет на поле

  • 14.07.2019, 19:51
Сергей Корниленко

Белорусский футболист заявил о завершении карьеры.

36-летний белорусский футболист Сергей Корниленко сообщил, что вошел в тренерский штаб «Крыльев», а также рассказал, что может провести прощальный матч в составе самарской команды.

– Могу заявить, что больше за «Крылья» я не сыграю. Теперь вхожу в тренерский штаб Миодрага Божовича. На поле смогу появиться только в случае прощального матча... Буду принимать участие в предыгровых тренировках и упражнениях, – цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

Корниленко провел восемь сезонов в «Крыльях Советов».

За сборную Беларуси он играл с 2003 по 2017 год и забил 17 голов в 78 матчах.


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