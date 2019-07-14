Cергей Корниленко рассказал, в каком случае выйдет на поле 14.07.2019, 19:51

Сергей Корниленко

Белорусский футболист заявил о завершении карьеры.

36-летний белорусский футболист Сергей Корниленко сообщил, что вошел в тренерский штаб «Крыльев», а также рассказал, что может провести прощальный матч в составе самарской команды.

– Могу заявить, что больше за «Крылья» я не сыграю. Теперь вхожу в тренерский штаб Миодрага Божовича. На поле смогу появиться только в случае прощального матча... Буду принимать участие в предыгровых тренировках и упражнениях, – цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

Корниленко провел восемь сезонов в «Крыльях Советов».

За сборную Беларуси он играл с 2003 по 2017 год и забил 17 голов в 78 матчах.