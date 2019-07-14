Ловкость рук Росстата Александр Немец

14.07.2019, 20:15

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О реальном месте России в мировой иерархии ВВП.

В своих двух предыдущих статьях я показал, как мне кажется убедительно, что Росстат дает чрезмерно радужную картину средних зарплат россиян: в первой половине 2019 года этот показатель по Росстату достигал 750 долларов в месяц, тогда как в реальности едва ли достигал и 500 долларов в месяц.

Но это лишь малая толика проделок Росстата.

Каждый месяц, в 2019 году, Росстат выдает большой сборник статистических таблиц, содержащий базовые индикаторы российской экономической и социальной сферы за 2017 и 2018 годы и первые месяцы 2019 года.

Например, отчет за 1-й квартал 2019 года. В частности, из первых таблиц этого сборника видно, что в 2018 году ВВП РФ приблизился к 104 триллионам российских рублей (извините, вместе с ВВП аннексированного Крыма). В пересчете по среднему курсу доллара к российскому рублю это составило примерно 1630 миллиардов долларов; этот показатель размещен на сайтах МВФ и Мирового Банка.

Согласно, тому же Росстату, население РФ в 2018 году составило (опять, извините, вместе с аннексированным Крымом), примерно 146 миллионов человек. То есть на душу населения в 2018 году пришлось свыше 11,000 долларов ВВП на душу населения. Вроде бы неплохо, один из лучших показателей для страны вне "золотого миллиарда"! Почему же россияне в массе своей живут так паршиво?

Дело в том, что эти "почти 104 триллиона российских рублей" существуют лишь на росстатовской бумаге и в росстатовских электронных файлах. В реальности же, если пользоваться американской и международной статистической методологией, то ВВП РФ, лишь немногим превышает 80 триллионов российских рублей. Я докажу это.

Согласно "росписи" ВВП РФ за 2018 год, расходы на конечное потребление составили 69,333 миллиардов российских рублей. Сюда вошли:

– Расходы на потребление домашних хозяйств (включая "самостоятельно произведенное" продовольствие) в 50,851 миллиардов российских рублей.

– Расходы на государственное потребление в 18,049 миллиардов российских рублей.

– Расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства в 433 миллиардов российских рублей (эта "мелочь" ниже не рассматривается).

Согласно отчету за 2018 год и отчету за 1-й квартал 2019 года, в 2018 году розничная торговля составила около 31 триллиона российских рублей, а оплата населением потребительским услуг ненамного превысила 9 триллионов российских рублей. А вместе около 40 триллионов российских рублей в текущих ценах.

Наконец, "самостоятельно произведенное продовольствие" (на дачных участках и фермерами для собственных целей) – показатель напрочь отсутствующий в американской статистической методологии – едва ли превысил полтора триллиона российских рублей. Всего расходы на потребление домашних хозяйств в сумме достигают 41,5 триллиона рублей. Это, по крайней мере, на 9 триллионов российских рублей меньше указанной выше официальной цифры в 50,851 миллиардов российских рублей.

Расходы на государственное потребление официально составили примерно 18 триллионов российских рублей. А сколько они составили реально (базируясь на все той же американской статистической методологи), без "распила бюджета" и прочих коррупционных статей? Ведь коррупция в государственной сфере России носит всеохватывающий, пандемичный характер? По очень осторожной оценке, реальное государственное потребление РФ едва ли составило 12 триллионов российских рублей. Да и то вряд ли.

Оставшиеся 6 триллионов российских рублей попросту "испарились". Вместе с фальшивым "потреблением домашних хозяйств" это составляет 15 триллионов российских рублей.

Валовое накопление (на 95% это инвестиции в основные фонды) РФ в 2018 официально составило 23,611 миллиардов российских рублей. Не буду рассказывать о моих методах "ловли цифр". Скажу только, что доля "фальшивого наполнителя" составила в 2018 года не меньше 25%. То есть примерно 6 триллионов рублей по этой статье явная фальшивка. Итого суммарная фальшивка в ВВП РФ достигает, по меньшей мере, 21 триллионов российских рублей. Я убежден, что такая оценка фальшивых компонент ВВП РФ является довольно скромной.

Окончательно, более ли менее реальный ВВП РФ в 2018 году действительно составляет чуть больше 80 триллионов российских рублей или около 1300 миллиардов долларов или около 9000 долларов на душу населения.

В таблицах ВВП МВФ и Мирового Банка, Россия в 2018 году занимала 11-е место, межу Южной Кореей и Австралией. В реальности Россия занимала 17-е или 18-е место в мировой иерархии ВВП.

Александр Немец, kasparov.ru