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Неделя порабощенных народов: белорусы присоединились к акции в Нью-Йорке

  • 14.07.2019, 20:29

Наши соотечественники протестовали против тоталитаризма и диктатуры.

В воскресенье 14 июля 2019 года в Нью-Йорке прошел Марш порабощенных народов, сообщает белорусский общественный активист в США Вадим Васильев.

Марш порабощенных народов традиционно открывает 61-ю Неделя порабощенных народов, которая была официально утвержден Конгрессом США еще 60 лет тому назад. Cобытие призвано обратить внимание на борьбу против тоталитаризма и коммунистической тирании.


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