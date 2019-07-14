В Верховной Раде Украины появятся сенсорные кнопки голосования 14.07.2019, 20:42

Эта мера призвана победить «кнопкодавство» в украинском парламенте.

В ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную «сенсорную кнопку», которая не даст возможности народным депутатам голосовать за своих коллег. Об этом в интервью «5 канала» сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда парламент Украины избавится от проблемы «кнопкодавства», сообщает unian.net.

Он отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов в парламент, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку. «И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование», - сказал Парубий.

Председатель ВР выразил надежду, что «до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено», и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.