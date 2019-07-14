Порошенко заявляет о намерении Путина освободить украинских моряков до 21 июля

Порошенко заявляет о намерении Путина освободить украинских моряков до 21 июля1
- 14.07.2019, 21:26
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Экс-президент Украины уверен в этом на 90%.
Существует большая вероятность, что РФ освободит украинских военнопленных моряков до парламентских выборов в Украине, которые пройдут 21 июля. Об этом 14 июля заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, сообщает "Гордон".
"Хочу обратиться к родителям и родственникам наших героев, которые находятся абсолютно незаконно в российских тюрьмах. Я твердо убежден, что есть больше 90% вероятности, что до выборов [президент РФ Владимир] Путин вынужден будет выполнить решение арбитража и вернуть наших ребят домой", – сказал он.
По мнению Порошенко, Путин понимает последствия для России в случае невыполнения решения Международного трибунала.
"Сегодня существуют совершенно четкие механизмы и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому есть более 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома", – заявил Порошенко.