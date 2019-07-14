Археологические работы на могиле брата Калиновского закончены 14.07.2019, 21:36

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Нашли останки двух человек.

Археологические и экспертные работы на месте предполагаемой могилы Виктора Калиновского в Свислочи закончены, пишет «Радыё Рацыя».

Работы шли 4 дня - с 8-го по 11 июля. Когда были обнаружены останки двух человек, археологи прекратили свою часть работы. После этого из Минска были вызваны дополнительные эксперты.

Специалисты взяли фрагменты останков. Все работы были задокументированы Следственным комитетом согласно процессуальному законодательству. Как сообщил представитель общественности Юрий Глебик, теперь надо ждать официальных результатов экспертиз, которые будут вести белорусские и литовские специалисты.

После проведения исследований фрагментов на сайте Следственного комитета должна появиться официальная информация. Вне зависимости от результатов экспертизы, через несколько месяцев, когда осядет грунт, памятник с крестом и еще один надгробный камень с табличкой должны вернуться на прежнее место.