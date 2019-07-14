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Метеорологи рассказали, когда в Беларуси потеплеет

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  • 14.07.2019, 21:42
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Воздух прогреется до +24 градусов.

В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди пройдут лишь в восточной части страны, пишет БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром местами может быть слабый туман. Температура воздуха ночью составит +6..+12 °С, по юго-востоку страны до +15 °С. Днем будет от +18 до +24 градусов.


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