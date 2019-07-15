Минское «Динамо» сенсационно обыграло брестское 3 15.07.2019, 7:43

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Фото: dynamo-brest.by

Победа произошла при первом аншлаге за всю историю стадиона «Брестский».

Чемпионат Беларуси по футболу подошел к своему экватору. 14 июля 15-й тур завершился динамовским дерби в Бресте, в котором минчане сенсационно обыграли брестчан. Это первое поражение команды Марцела Лички в этом сезоне. Благодаря этому БАТЭ заканчивает первый круг на первом месте, на одно очко опережая брестское «Динамо», сообщает tut.by.

Стадион «Брестский» впервые собрал аншлаг. Но в динамовском дерби сильнее оказались минчане.

«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск) — 1:2

Брест. 14 июля. ОСК «Брестский». 10 169 зрителей.

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

«Динамо» (Брест): Гутор — Веретило, Павловец, Дуарте, Кацикас, Кисляк, Нойок, Милевский, Нехайчик (к), Лаптев, Хобленко.

«Динамо» (Минск): Плотников — Чиж, Швецов, Гаврилович (к), Залеский, Яхая, Капленко (Треботич, 74), Тигиев, Ксенофонтов (Зубович, 61), Вергейчик (Фатаи, 65), Билоног.

Голы: 0:1 — Билоног (80). 1:1 — Нойок (82). 1:2 — Билоног (84).

Предупреждения: Гаврилович (4), Зубович (72), Дуарте (88).

Для минского «Динамо» прошедшая неделя выдалась непростой. Команда провела тяжелый матч против БАТЭ в прошлом туре, затем на автобусе поехала в Латвию на матч Лиги Европы. А в воскресенье приехала в Брест на дерби.

Понимая это хозяева поля постарались забить быстрый гол. И они были близки к этому уже не пятой минуте, когда Алексей Хобленко вывалился один на один с вратарем минчан. Максим Плотников сыграл вначале несколько неуверенно, не став выбегать навстречу форварду, стал пятиться назад. Алексей пробил, но голкипер сумел ногами отбить мяч.

Отметим, что в первом тайме это был единственный момент, когда вратарь столичного клуба сыграл не блестяще. В дальнейшем он играл очень уверенно, спасая свои ворота.

А Брест моменты создавал с завидным постоянством! Гости отвечали редкими выпадами, но до реальной опасности дело не доходило.

Вторая половина матча началась с усиленного давления хозяев поля. Минчанам приходилось очень тяжело. Особенно близки были брестчане к успеху на 72-й минуте. Александр Нойок манерно отпасовал пяткой на Артема Милевского, который ворвался в штрафную и попытался обводящим ударом послать мяч в сетку. Но Максим Плотников сумел словить мяч.

Гости терпеливо отбивались и ждали шанс в контратаке. Первый звоночек прозвенел на 79-й минуте, когда Фатаи чуть было не открыл счет в матче. Но у Кехинде удар вышел неточным. Зато через две минуты Дмитрий Билоног наказал Брест в контратаке. Форвард протащил мяч к штрафной Александра Гутора и «парашютом» закинул мяч за шиворот голкипера.

Но хозяева быстро отыгрались, сравняв счет в первой же атаке. Отличился Александр Нойок. Казалось, что Минск не устоит. Брестчане всей командой полетели добивать гостей, но были наказаны все тем же Билоногом. Дмитрий на 84-й минуте стремительно промчался к штрафной соперника и обводящим ударом положил мяч в сетку ворот противника.

В оставшееся время хозяева постарались спасти хотя бы балл, но было видно, что эмоции перехлестывают. Минчане спокойно отбивались и добились сенсационной победы. Которая случилась при первом аншлаге за всю историю стадиона «Брестский».