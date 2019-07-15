«Как может быть престижной бедная армия?» 24 15.07.2019, 8:09

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Белорусы ответили Равкову.

Минобороны Беларуси будет «повышать престиж» срочной службы – заявил его глава Андрей Равков.

«Дополнительное предложение [для Министерства труда] – ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа», – говорит представитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек, сообщает «Белсат».

А через Министерство образования обещают уже в следующем году первоочередно зачислять в техникумы и университеты тех, кто служил. Такое же первенство будет при заселении в студенческие общежития. Помимо этого будут льготы при трудоустройстве.

Все это хорошо, но недостаточно – говорит правозащитник Олег Волчек.

«Это нужно комплексно делать. Теми 3-4 изменениями, предлагаемыми Минобороны, не заманишь молодежь в армию. Я убежден. Так как должны быть созданы условия, армия долдна все равно идти к контрактной», – говорит он.

Беларусь имеет такие проблемы по причине низкого, около 1% ВВП, бюджета на оборону – считает эксперт «Белсат».

«Даже Латвия тратит больше в миллионах долларов, не говоря уже о России и Украине, которые тратят по 3-5% ВВП. Как может быть престижной армия, которая бедна? Сапоги, портянки, все устаревшее, а новое видим только на парадах», – полагает редактор программы «Просвет» Сергей Пелеса.

Высокобюджетные военные шоу обслуживает новая техника, которой единицы. Повседневность армии – старый советский арсенал. Что еще нужно изменить ради поднятия престижности отечественного войска – подсказывают опрошенные нами жители Витебска:

«Патриотизм надо поднимать получается».

«Многие хотят на контракт сразу, но, как видим, власти не могут выдать настоящие деньги».

«Улучшить условия их пребывания в этой армии, второе, что они будут от этого иметь».

«Если человек туда пойдет, чтобы вернулся абсолютно с нормальной психикой, убежденный что ее никто не испортит».

Психику, здоровье а иногда и жизнь оставляют новобранцы в армии. Как это было в случаях солдат срочной службы Александра Коржича, Сергея Ясюкевича или Александра Орлова…

Следствие говорит о самоубийствах, близкие – сомневаются. Может поэтому наши абитуриенты неохотно переходят в новобранцы? Но закон заведет их силой. Новые меры позволят призвать на полторы-две тысячи больше молодых людей в весенний призыв, и до трех тысяч – в осенний.