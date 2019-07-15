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Лидеры БНК встретились с жителями Барановичей

  • 15.07.2019, 8:21
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На встрече собрались люди, неравнодушные к судьбе страны.

В Барановичах прошла встреча с кандидатом в президенты от Белорусского Национального конгресса Николаем Статкевичем и председателем программной комиссии БНК Владимиром Некляевым.

Об этим в «Фейсбуке» сообщил Николай Статкевич:

«В Барановичах прошла встреча Владимира Некляева и Николая Статкевича с людьми, неравнодушными к судьбе страны.

Присутствовало 50 человек. Обсуждали пути выхода из кризиса. Такие встречи еще продолжатся в других городах страны».


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