Армия США начинает масштабные испытания боевых роботов 3 15.07.2019, 8:24

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ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Первый этап пройдет в штате Колорадо.

Армия США в 2020 году проведет первый этап испытания роботизированных боевых машин, проинформировал сайт ведомства.

Сообщается, что в испытаниях задействуют машины, не предназначенные для боевых действий, однако с их помощью будут продемонстрированы технологии, которые потом могут быть взять на вооружение армии.

Первый этап начнется в штате Колорадо в марте 2020 года, второй – в 2021 году на территории Восточной Европы.

Роботизированные машины построены на платформе бронетранспортера М113, ими будут управлять солдаты из транспортного средства MET-D (Mission Enabler Technologies-Demonstrators), которое является модернизированной боевой машиной пехоты "Брэдли".