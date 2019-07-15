Что будет с шенгенскими визами для белорусов? 14 15.07.2019, 8:59

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Власти не хотят, чтобы граждане Беларуси ехали в Европу.

Стоимость шенгенской визы со 2 февраля 2020 года увеличится с 60 до 80 евро. Это следует из решения Совета Евросоюза об изменениях в визовый кодекс, опубликованного в минувшую пятницу в официальном журнале ЕС, пишет «Завтра твоей страны».

Беларусь находится сейчас на завершающей стадии в переговорах с ЕС по соглашениям о реадмиссии и упрощению визового режима. В белорусском МИД ранее заявляли, что рассчитывают на подписание этих документов до конца года. Подписание соглашения позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.

По словам политолога Валерия Карбалевича, белорусские официальные лица и европейские чиновники вроде бы оптимистично высказываются о более дешевых визах для белорусов. Такие заявления звучат уже много лет, однако результата пока нет.

Решению вопроса мешает ряд факторов, считает эксперт.

— Власти не очень хотят, чтобы граждане ехали в Европу, — подчеркивает Валерий Карбалевич. — Ведь любые способы облегчить белорусам возможность выезжать за границу будут способствовать тому, что самая активная и трудоспособная часть белорусов будет покидать страну.

Власти также против того, чтобы граждане выезжали на шопинг в западные страны, поскольку это вымывает валюту из страны и создает проблемы со сбытом белорусской продукции внутри страны.

Но есть еще и политический фактор, добавляет эксперт.

— Белорусские власти не сильно хотят, чтобы наши граждане видели, что в Европе уровень жизни значительно выше, чем в Беларуси. Сам Лукашенко не раз говорил, что там все плохо: массовая безработица, платные образование и медицина в отличие от нас. А люди поедут и увидят, что на самом деле это далеко не так. По этим причинам белорусские власти не спешат подписывать это соглашение, — полагает Валерий Карбалевич.

Глава МИД Владимир Макей неоднократно заявлял о заинтересованности белорусского руководства в упрощении визового режима для белорусов. Однако, говорит политолог, риторика властей одна, а реальность другая.

Одна из причин, почему не подписывалось соглашение, — это требование Польши об увеличении количества консульских работников в посольстве в Беларуси.

— Вроде бы невинное требование, но почему белорусская сторона против? Согласно неофициальной информации, власти не хотят, чтобы увеличивалось количество выданных карт поляка, — говорит эксперт.

В то же время, считает он, подорожание виз не вызовет сильного возмущения у самих граждан.

— В Беларуси много причин для недовольства властью, и вопрос о визах не самый главный. Пока нет никаких признаков того, что белорусы начнут организовывать протесты по этому поводу. Поскольку общество молчит, то и властям не стоит беспокоиться, — резюмирует Валерий Карбалевич.