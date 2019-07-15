Роман Бессмертный: Борьба против внешнего врага должна объединять 1 15.07.2019, 9:10

Роман Безсмертный

Фото: PHL

Украине надо иметь структуру, которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов.

Представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный сообщил в Facebook, что о своем назначении он узнал от журналистов, сообщает gordonua.com.

По информации политика, инициатором его назначения стал глава украинской делегации на переговорах в Минске, второй президент Украины Леонид Кучма.

"На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", – написал Безсмертный.

Он добавил, что в 2016 году оставил минский процесс из-за того, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко не прислушивался к его советам, "а сама организация группы была провалена". Политик подчеркнул, что сейчас он готов "продуцировать некоторые инициативы" ради интересов Украины.

"Как организовать работу трехсторонней контактной группы в Минске? Считаю, что на шестом году войны надо иметь структуру, которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов. На уровне государства необходимо создать координирующий орган, в который вошли бы заместители министров и руководители служб, касающиеся вышеуказанных процессов. Именно эта структура должна была бы заниматься серьезной аналитической работой: производить предложения, законопроекты, решения правительства", – отметил политик.

Также Бессмертный считает, что к работе данного органа следует подключить часть украинского правительства.

"Очень важным является привлечение к этой работе парламентских комитетов, в компетенции которых есть вопросы, которые рассматривают в рамках нормандского и минского форматов. В правительстве один из вице-премьеров постоянно должен быть привлечен к работе в ТКГ, находиться на постоянной связи. Борьба против внешнего врага должна объединять", – подчеркнул он.

Беcсмертый заявил, что остается "ярым противником" минского и нормандского форматов, так как они являются "несовершенными". Но Украина вынуждена работать в них, пока не появится альтернатива им.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

В 2015–2016 годах Бессмертный был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 9 июля 2019 года его снова назначили в эту подгруппу представителем Украины.