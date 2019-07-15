Белорусы Америки провели акцию в поддержку Олега Сенцова 15.07.2019, 9:19

Марш прошел в Нью-Йорке.

В воскресенье 14 июля 2019 года в Нью-Йорке прошел Марш порабощенных народов, сообщает белорусский общественный активист в США Вадим Васильев.

«На этом мероприятии белорусы Америки поддержали акцию, которая проходит во всем мире в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который уже шестой день рождения встречает в заключении. HAPPY BIRTHDAY OLEG!», - сообщил Вадим Васильев.

Марш порабощенных народов традиционно открывает 61-ю Неделя порабощенных народов, которая была официально утвержден Конгрессом США еще 60 лет тому назад. Cобытие призвано обратить внимание на борьбу против тоталитаризма и коммунистической тирании.