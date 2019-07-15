«Бог войны» в Минске 1 Константин Скуратович

15.07.2019, 9:51

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ЧП может повториться на любом из последующих салютований.

Официально сообщили, что 3 июля в Минске в военном параде участвовали более 5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси, включая воинов из нескольких зарубежных стран. Для проведения демонстрации миролюбивой мощи страны были привлечены почти три сотни танков, бронетехники, около полусотни вертолетов и самолетов.

В общем, акция, к облегчению организаторов и командования, к радости минских обывателей, обошлась без очевидных проколов. Больше никто из шагающих в тесных парадных шеренгах девушек-военнослужащих туфелек не терял, как случалось прежде, механики-водители удерживали свои машины от наезда на осветительные столбы. И это точно известно, поскольку свидетельства очевидцев подтверждаются официальными источниками. Но на обратном марше колонны бронетанковой техники к месту расположения, броневую машину занесло на улице Сурганова, которую от вылета на оживленный тротуар механик удержал.

Теперь многие, в первую очередь, избежавшие наезда на них городские зеваки гадают — чтобы было, если бы танк не остановился? Ведь они помнят заявление белорусского руководителя о том, что Белгидромет дает только 50-70% гарантий своим прогнозам. В отличие от военных метеорологов, сводки которых оправдываются почти на 100%. Вывод — если уж танк наедет, допустим, на «барыню с ее багажом: диваном, чемоданом, саквояжем, картиной, корзинкой, картонкой и с непородной собачонкой», то от них только мокрое место и останется.

Вообще, танки и бронетранспортеры в городских условиях много теряют в своих качествах. Особенно во время войны. Где, как известно, руины в упор стреляют. Поэтому умные генералы стараются уклониться от применения танков в городских условиях. Но вообще всегда, где есть танки, там возникает угроза жизни людям. В бою, на марше, на маневрах или на городских улицах, переполненных толпами мирного люда, побуждаемого простым любопытством или патриотическими чувствами.

Если по разуму и совести, то в городе не должно быть и артиллерии. Бог войны всегда стремится выбрать цель, но никогда не попадет в нее с первого выстрела. Ему требуется пристрелка, значит, на один точный снаряд приходится несколько пристрелочных, от которых, как правило, страдает множество случайных объектов и людей. А бывает, не имея возможности точно определить координаты цели, батареи бьют в небо, как в копеечку. В надежде, что какой-нибудь случайный снаряд накроет вражескую огневую точку или даже штаб неприятельской дивизии. При такой стрельбе никого не жалеют, бьют по чужим, а накрывают свою пехоту.

Недаром же одной из главных дисциплин в баллистике считается теория вероятностей. Практически подтвержденной теорией, согласно которой, поражение цели всегда происходит случайно. Артиллерию недаром называют Богом войны не потому только, что убивает она больше других видов оружия, но и потому, что она чаще всего убивает людей случайных. Не по злому умыслу, а в силу теории вероятности. Ведь все снаряды, выпущенные прицельно или без прицела, или даже просто вверх, достигают своего апогея и падают вниз. А падающие пули, снаряды, мины, осколки убивают тех, кто становится их случайной целью.

Поэтому всем рекомендуется не стрелять в воздух и просто запрещается стрелять в воздух в многочисленных местах. Например, в городах, когда власти проводят народные гуляния по тому или иному поводу.

Судя по всему, 3 июля эта рекомендация была нарушена.

Например, предприниматель, владеющий палатками и павильонами неподалеку от места запуска фейерверка, сетует, что придя на работу 4 июля, увидел: «Палатку разорвало полностью, горку пробило в четырех местах. Несколько осколков попали внутрь палатки и устроили месиво из велосипедов: из 25 штук пострадали порядка 20. Киоск с мороженым был вообще новым — его только в пятницу привезли и установили. В результате это все угробили: и сам киоск, и продукцию, которая в нем была».

Вот так военные принесли жертву своему Богу имуществом случайного бизнесмена. Хорошо, что сам он в этот момент в месте жертвоприношения отсутствовал.

Но кроме него и множество других, случайных людей не пострадали. Они таки насладились праздничным победным фейерверком. За исключением 10 человек, получивших огнестрельные ранения. Причем погибла женщина, которая пришла полюбоваться «этой небесной красотой». Хорошо, что Бог войны помиловал ее внуков.

С закономерностью случайной трагедии одних и материального урона других согласны и в Министерстве обороны. Его пресс-служба сообщила, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. То есть на каждой второй батарее. При этом утверждается, что все регламентированные меры безопасности были соблюдены, артиллеристы прошли специальную подготовку и были допущены к этой работе, а для контроля велась видеосъемка. Назывались другие обстоятельства, высказывались версии и задавался сакраментальный вопрос — как это могло произойти. И разводили руками. Мол, подобных подрывов раньше не было, а нынешнее ЧП трудно было просчитать.

На самом деле, действительно трудно. Но очевидно, ЧП может повториться на любом из последующих салютований.

Вопрос — когда?

Константин Скуратович, «Белрынок»