Белорус Егор Герасимов поднялся на 30 позиций рейтинга АТП 15.07.2019, 10:12

Егор Герасимов

Фото: tennis.by

Опубликован новый рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов.

15 июля опубликован обновленный рейтинг АТП (ассоциации теннисистов-профессионалов). Лидирует серб Новак Джокович, в топ-5 изменений не произошло. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место, Даниил Медведев впервые в карьере вошел в топ-10, пишет pressball.by.

Лучший из белорусов — Егор Герасимов, который поднялся на тридцать позиций и сейчас занимает 137 место.

Рейтинг АТП. Положение на 15 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045

7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 4040

8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2758

10 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

137 (167). Егор ГЕРАСИМОВ (Беларусь) — 400...

141 (138). Илья ИВАШКО (Беларусь) — 389...

265 (261). Владимир ИГНАТИК (Беларусь) — 166...