Белорус Егор Герасимов поднялся на 30 позиций рейтинга АТП
- 15.07.2019, 10:12
Опубликован новый рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов.
15 июля опубликован обновленный рейтинг АТП (ассоциации теннисистов-профессионалов). Лидирует серб Новак Джокович, в топ-5 изменений не произошло. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место, Даниил Медведев впервые в карьере вошел в топ-10, пишет pressball.by.
Лучший из белорусов — Егор Герасимов, который поднялся на тридцать позиций и сейчас занимает 137 место.
Рейтинг АТП. Положение на 15 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045
7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 4040
8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890
9 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2758
10 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...
137 (167). Егор ГЕРАСИМОВ (Беларусь) — 400...
141 (138). Илья ИВАШКО (Беларусь) — 389...
265 (261). Владимир ИГНАТИК (Беларусь) — 166...