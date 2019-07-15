Подборка приключенческих фильмов про море 15.07.2019, 10:21

В фильмах-приключениях есть яркий сюжет, а события и атмосферу легко передать с помощью современных технологий.

А если это еще и фильмы про море? Они приносят чувство прохлады - особенно жаркими летними вечерами. Так что давайте ознакомимся с рейтингом самых лучших приключенческих фильмов про море по версии авторов nurtv.kz.

Капитан Немо (1975)

Подборку открывает экранизация мастера морских приключений. Жюль Верн написал много книг о морских путешествиях. Данная лента основана сразу на двух — «20 000 лье под водой» и «Паровой дом».

Водный мир (1995)

Настало глобальное потепление, полярные льды тают. Земля превратилась в огромный бассейн, где люди живут на яхтах. Моряк с прозвищем Одиссей (Кевин Костнер) ищет плавучий остров. А вокруг снуют морские пираты, и с ними тоже надо справляться.

Белый шквал (1996)

Картина Ридли Скотта раскрывает события, произошедшие в 1960-х годах. Капитан Кристофер Шелдон (Джефф Бриджес) ведет свое судно в кругосветку, а на корабле уйма ребят, которые только заканчивают учебу. Увы, буря и шторм делают плавание совсем не веселым. Но приключений ребятам еще как хватает.

20 000 лье под водой (1997)

На дворе 1860 год, и французский авантюрист решает доказать, что подводный монстр, похищающий корабли, существует. Значит, нужно снарядить поисковую экспедицию. Увы, корабль тонет, а команда попадает на борт подводной лодки «Наутилус» под командованием капитана Немо.

Хозяин морей: На краю Земли (2003)

Во времена наполеоновских войн вражеский корабль нападает на британцев. Капитан Джек Обри, которого мастерски сыграл Рассел Кроу, решает отомстить вражескому судну и пускается в погоню. Тут картина и превращается в фильм-приключение.

Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины (2003)

Мы не могли обойти картину о капитане Джеке Воробье со своей командой. Кто же не любит Джонни Деппа? Эту ленту смотрели даже те, кому малоинтересны фильмы-приключения. Судно Джека похитили, а дочь губернатора захватили в плен. Так началась первая история франшизы об отважных моряках и бесстрашных пиратах.

Треугольник (2009)

Это не просто фильм про море, это настоящие морские ужасы. Туристическая яхта отправляется в круиз по Атлантике. Но погода портится, а единственным вариантом спасения является океанический лайнер. Однако пересадка на более крепкий корабль стала радикальной ошибкой.

Жизнь Пи (2012)

Фильм стал лауреатом 4 премий «Оскар». Отец Пи был директором зоопарка, и решил вместе со всем зоопарком, как Ной, уехать из Индии. Увы, судно попало в шторм, а Пи выжил вдвоем с бенгальским тигром.

Кон-Тики (2012)

Норвежский исследователь и археолог Тур Хейердал прошел от Южной Америки до самой Полинезии. Он преодолел 3770 миль по Тихому океану в 1947 году. И все это происходило на самом деле, фильм основан на реальных событиях.

В сердце моря (2015)

Лента Рона Ховарда основана на реальных событиях. Американский корабль китобоев в 1820 году отправился на промысел, но его атаковал огромный кашалот. Несколько месяцев выжившие моряки боролись за жизнь среди океана.