«Это был протест»: бобруйчанин рассказал о борьбе с «неправильной» парковкой 15.07.2019, 10:34

Водитель решил нанести парковочную разметку во дворе самостоятельно.

В стремлении донести до оппонентов собственную точку зрения люди до чего только не доходят! Читателю ABW.BY Павлу очень мешали автомобили соседей, стоящие "не так" на придомовой парковке, и он решил принять меры.

В редакцию ABW.BY Павел обратился сам. "Я думаю, выводы люди сделают, - написал он. - Хотя бы читатели. Если хоть один человек начнет парковаться, думая о других, тогда результат есть".

В тот злополучный день у него был выходной. День обещал быть во всех смыслах приятным, пока молодой человек не вышел из дома и не увидел, что соседи опять поставили свои машины "не так". Настроение испортилось моментально.

- У нас очень мало места на парковке, - объяснил Павел. - Хватает на 12-13 машин, и то если ставить правильно. У нас девятиэтажка, всего два подъезда, но машино-мест не хватает даже на один подъезд. А некоторые паркуются так, что занимают два места!

В закутке, отведенном для автомобилей жильцов, действительно особо не развернешься. Павел уверяет, что если автомобили ставить "елочкой", то влезет 13 авто, а если прямо, то меньше. Для желающих парковаться возле дома это, конечно же, катастрофа.

У самого Павла частенько не получалось поставить автомобиль возле дома, так как машино-места уже были заняты соседями. Раздражение накапливалось по чуть-чуть. И тогда молодой человек решил действовать.

- Я посмотрел в интернете по ГОСТам, как должна делаться разметка, взял рулеточку, баллон с краской - остался после ремонта, - вышел и сделал разметку. Ну, как говорится, накипело. Тем более насмотрелся видео тоже…

Разметка получилась такой:

Павел - идейный "стопхамовец". Методы работы движения "СтопХам" он очень одобряет, также признался нам, что принимал участие в акции "Живой щит". Павел не верит, что взрослых людей можно как-то перевоспитать, но привлечение внимания к проблеме считает реальным. Правда, нанесение разметки на парковочную зону возле дома он с ГАИ не согласовывал.

Уже выводя на асфальте разметку темно-синей краской из баллона, молодой человек обнаружил, что двое соседей таки проигнорировали его просьбу ставить свои автомобили так, чтобы было больше места другим. Это его разозлило, и он разукрасил не только асфальт, но и соседские машины.

- Милиция как-то быстро приехала. Я постоял возле машин немного и пошел в магазин, а когда вернулся, там уже была милиция с соседом.

Павел заверяет, что конфликтов с соседями у него никогда не было:

- Да, делал замечания, но до конфликтов никогда не доходило, водители переставляли машины - все у нас адекватные люди…

Но владельцем одного из разрисованных Павлом автомобилей оказался бывший военный, который художества на своей машине не оценил.

- Черт его знает, может, в окно увидел… А может, и сказал ему кто. Он выскочил с матом, начал откровенно грубить и неприятно себя вести…

И Павел, как говорят в народе, "струхнул": сказал разгневанному соседу в присутствии милиционеров, что автомобили он не разрисовывал, а сделали это, скорее всего, дети, игравшие во дворе. Он-де только нанес разметку и ушел, оставив баллончик, вот вредные дети и воспользовались ситуацией.

Сейчас молодой человек объясняет свой поступок так:

- Я выбрал защиту. Нет, я не испугался. Но у него (соседа. - Прим. авт.) был такой напор… Я это сделал, чтобы себя обезопасить.

Свою роль сыграло также и то, что разъяренный сосед был не один: с ним рядом находился зять. Павлу не хотелось накалять ситуацию при заведомо неравной расстановке сил.

Уже когда пришлось давать объяснения милиционерам в участке, куда его отвезли сразу же после инцидента, "художник" честно признался, что автомобили разрисовал он, а также выразил желание исправить нанесенный им ущерб.

- С владельцем белого Ford, которому больше досталось, я уже договорился и все ему сделал: отмыл и заполировал. А с другим пока не совпадаем по времени, но я не отказываюсь от своих слов, я за свой счет все сделаю, ну и отполирую, само собой.

Журналистам удалось связаться с человеком, которому принадлежит белый Ford, и выслушать его отношение к ситуации. Сергей подтвердил: Павел действительно на следующий же день после инцидента вышел с ним на связь и предложил исправить то, что сделал.

- Ну как сказать, положительно я к этому не отнесся, - смеется мужчина. - Но да, виновник позвонил на следующий день сам. Уже все исправил, да… У него свой сервис по покраске. Нет, конфликтов с ним ранее не было. Может, выпивший тогда был, я не знаю. Он сам из России, с бабушкой здесь живет.

Сам Павел употребление им в тот день алкоголя отрицает. Но с владельца Ford на всякий случай взял расписку, что тот к нему претензий не имеет.

Однако нервы, время и краска оказались потрачены зря: упрямые соседи не вняли голосу разума и продолжают парковаться как попало. Павел надеется, что публикация этой истории в СМИ решит проблему. "Один в поле воин, - уверен молодой человек. - Я считаю, что привлечь внимание и достучаться возможно".