«Лошарик»: Россия готовилась к соперничеству в морских глубинах 15.07.2019, 10:44

Секретная подлодка – инструмент ГРУ?

Первого июля на борту российской подлодки, находившейся в Баренцевом море, произошла серьезная авария, в которой погибло 14 человек, пишет финское издание Helsingin Sanomat (перевод – inosmi.ru).

Министерство обороны России сообщило, что на судне вспыхнул пожар, когда оно производило батиметрические измерения, то есть занималось картографированием морского дна.

Трагическая авария напомнила о замалчиваемом соперничестве в морских глубинах.

Согласно российским источникам, судно «Лошарик» известно как сверхсекретная подлодка. В открытом доступе практически нет фотографий этой подлодки, а ее технические характеристики и детали конструкции существуют только в форме догадок специалистов. Фотографии подлодки являются такой редкостью, что одно их появление становится новостью.

Подлодку «Лошарик» начали строить еще в 1980-е годы. После распада Советского Союза строительство было приостановлено, но позже его все же завершили.

«Лошарик» — судно длиной почти 70 метров, которое выглядит как обычная подлодка. Предполагается, что под ее оболочкой расположен специальный каркас, состоящий из семи соединенных друг с другом титановых отсеков. Экипаж и техника располагаются внутри отсеков, каждый из которых имеет шесть метров в диаметре.

Сферическая конструкция выдерживает давление значительно лучше, чем цилиндрическая. Поэтому «Лошарик» способен опускаться на большую глубину, чем обычная подлодка — даже на глубину в несколько километров.

Для чего России нужна такая подлодка? Судно действительно можно использовать для научных исследований. Однако если бы подлодка предназначалась только для этого, у страны не было бы необходимости в исключительной секретности, которая сохранялась в течение нескольких лет. Гораздо более вероятным является предположение о том, что «Лошарик» — инструмент ГРУ, военной разведки России.

Россия заинтересована в получении информации о системе наблюдения на американских подводных лодках, а также о подводных телекоммуникационных кабелях. Подводные кабели становятся все более важными объектами.

Россияне, вероятно, хорошо помнят о том, как американцы насмехались над Советским Союзом и прослушивали его подводные кабели в годы холодной войны.

Кроме того, Россия готовится к борьбе за Арктику. Вероятно, «Лошарик» использовали в том числе и для изучения дна северных морских территорий.