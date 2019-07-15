Как банкир из Барановичей стала зарабатывать на пошиве единорогов 15.07.2019, 10:52

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Елене Лис помогла детская раскраска.

Ремесленница Елена Лис уже больше двух лет шьет единорогов. Девушка рассказала intex-press.by, как начала свой творческий путь, где черпает вдохновение, как относится к критике и что думает семья о ее увлечении.

«Хотела быть врачом или модельером»

Елене Лис 35 лет. Мама Елены мечтала, чтобы она пошла по ее стопам и стала банковским работником.

— У меня были другие планы: я хотела быть врачом или модельером. Дома у нас была старенькая швейная машинка. Лет с 10-ти я начала перешивать мамину одежду. Естественно, много чего испортила. С 15-ти я уже шила одежду и носила ее. Однажды у меня получилась красивая майка, которую я расшила пайетками. Пошла в ней на дискотеку. Все спрашивали, где мама купила мне такую красивую вещь.

Девушка поступила в институт, стала экономистом-менеджером, вышла замуж и погрузилась в семейные заботы. По словам Елены, швейную машинку она купила, когда собиралась в первый декрет: шила пеленки, ремонтировала домашнюю одежду и постельное белье. Творчеством не занималась.

— Я очень любила работать в банке и хотела туда вернуться. Но за пару месяцев до окончания моего декретного отпуска банк закрылся и меня сократили.

«Выложила фото в интернет, и стали поступать заказы»

Четыре года назад, когда Елена находилась во втором декретном отпуске, ей стало скучно и одиноко.

– Нужно было что-то придумать, и я занялась творчеством — сшила букву-подушку. В то время они были очень популярны в России. Я шила их днями и ночами. Это приносило хороший доход, но постепенно популярность таких вещей стала утихать.

Около двух лет назад знакомая Елены начала ее уговаривать сшить для дочки единорога.

– Я отказывалась полгода, но, когда у меня закончились заказы, все-таки решила взяться за работу. Единорог получился маленький и неказистый. Я выложила фото в интернет, и, к моему удивлению, он понравился людям. Меня стали просить сшить еще.

«Помогла детская раскраска»

Сложнее всего было найти выкройку единорога. Не было идеи: такие игрушки не продавались в магазинах, а в интернете тогда было мало информации.

— Мне помогла детская раскраска: в ней был нарисован единорог. Я на него посмотрела, и все стало понятно, — рассказала Елена. — По тому рисунку я и начертила выкройку. Много раз все меняла: перебрала десять вариантов, чтобы достичь совершенства. Мне кажется, единороги, которых я шью сегодня, — это идеал.

Ремесленница старается шить сразу по 3–4 игрушки. На работу уходит неделя. Процесс не быстрый, признается девушка. По ее словам, самое главное в изделии – грива. Она привлекает внимание, все хотят ее потрогать.

«Хорошо тебе: сидишь дома, шьешь, дети под присмотром»

Вначале Елена могла шить до двух часов ночи. Но со временем у нее начала уставать шея и спина, стало портиться зрение. Теперь девушка не работает после восьми вечера.

— Мне нужен дневной свет, так как я быстро устаю от искусственного освещения. Бывает, чувствую азарт, хочу много сшить и заработать. Но это приводит к выгоранию, и потом вообще ничего не хочется. Теперь летом я шью только по 2–3 часа в день, так как у меня много другой работы: ухаживаю за детьми, домом, садом и огородом. В остальное время шитью уделяю по 4–5 часов.

Елена признается, что работать дома достаточно сложно: ее затягивает быт. Она любит шить, когда дети в садике и школе и ее никто не отвлекает.

– Кто-то думает: «Хорошо тебе: сидишь дома, шьешь, дети под присмотром». Но если бы я работала в мастерской, то выполняла бы работу в три раза быстрее. Я даже думала ее открыть, однако мне будет сложно найти помощников: я перфекционист, и мне кажется, что никто не выполнит работу лучше, чем я.

Не только единороги

Недавно ремесленница подсчитала, что за полтора года она сшила около 300 игрушек. Много единорогов уехало в Америку и Польшу в качестве подарков. По словам Елены, мифических животных покупают не только детям, но и в различные фирмы и салоны в качестве оберега, который приносит удачу и счастье.

– Как-то девушка из «Инстаграма» попросила меня сшить игрушку из голограммы (переливающейся ткани с блестящим напылением) и сделать ее побольше. Этот единорог очень понравился моим подписчикам, и с тех пор я шью именно таких животных.

Еще одна знакомая попросила Елену сшить повязку-чалму. Ремесленница не хотела браться за работу, а когда сшила — стало поступать много заказов.

— Эти повязки сейчас популярны, только сошью — их сразу бронируют. Также по просьбам сшила много других изделий и игрушек, которые пришлись по душе детям и их родителям.

«Зарабатываю среднюю зарплату по городу»

По словам девушки, 3–4 года назад у нее получалось достойно зарабатывать. Конкуренция была очень маленькой, многие даже не знали, кто такой ремесленник.

— Раньше за новогодние заказы я могла купить фирменную посудомоечную машину. А сейчас зарабатываю среднюю зарплату по городу.

Своим детям ремесленница шьет игрушки и вещи, мужу ремонтирует одежду. Шить одежду для себя у Елены нет времени и азарта. По ее словам, проще заработать на пошиве игрушек и купить нужную вещь.

— Друзья постоянно просят что-нибудь сшить, но я не соглашаюсь, потому что у меня и так много заказов. Боюсь, что эмоционально перегорю. Чтобы этого не случилось, я стараюсь прислушиваться к себе и делать то, что хочется. Если я не хочу работать – не буду, ведь обязательно испорчу настроение и изделие.

Семья и творчество

Дочка Анастасия просит Елену научить ее шить. Один раз девочка сшила динозаврика и подарила его маме.

— Он мне очень понравился. Я положила его в рабочий ящик вместе с нитками и иголками как талисман.

Сын Кирилл коллекционирует бобины от ниток – это его хобби. С нового года он собрал уже целый пакет. Вместе с сестрой строит из них парковки и башни, как из конструктора.

Муж поддерживает Елену, помогает закупать материалы.

— Раньше он считал, что долго в декрете сидеть не стоит, надо выходить на работу. Но его мнение изменилось, когда я стала зарабатывать хорошие деньги.

Правда, семью волнует вопрос пенсии: супруги волнуются, что в преклонном возрасте Елена может остаться ни с чем.

Мастерица думает, что популярность единорогов пройдет не скоро.

— Пока они популярны и интересны заказчикам, я не перестану их шить.