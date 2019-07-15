Видеофакт: На Донбасс обрушилась «казнь египетская» 3 15.07.2019, 10:56

4,808

Иллюстрационное фото 1tv.ru

Район расположен вблизи линии соприкосновения.

На территорию Станично-Луганского района, который в 2014 году разграбили боевики, уничтожив одно из важных предприятий, обрушилась "казнь египетская" - полчища саранчи.

Соответствующее видео опубликовано на странице Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook, сообщает apostrophe.ua.

Так, очаг размножения саранчи возник в районе из-за того, что искусственные пруды высохли, превратившись в болота.

"Сейчас решается, каким образом бороться с саранчой, потому что территория не обследована и не разминирована. Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи", - сказано в сообщении.