Видеофакт: На Донбасс обрушилась «казнь египетская»3
- 15.07.2019, 10:56
- 4,808
Район расположен вблизи линии соприкосновения.
На территорию Станично-Луганского района, который в 2014 году разграбили боевики, уничтожив одно из важных предприятий, обрушилась "казнь египетская" - полчища саранчи.
Соответствующее видео опубликовано на странице Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook, сообщает apostrophe.ua.
Так, очаг размножения саранчи возник в районе из-за того, что искусственные пруды высохли, превратившись в болота.
"Сейчас решается, каким образом бороться с саранчой, потому что территория не обследована и не разминирована. Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи", - сказано в сообщении.