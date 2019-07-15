Без ракет и пушек: как Китай скупил соседей России 5 15.07.2019, 11:27

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Иллюстрационное фото Reuters

У Беларуси задолженность перед Пекином составляет 13% экономики.

Практически все окружение России уже находится в финансовой каббале у Поднебесной, отмечает российское издание newizv.ru.

«В России, все еще серьезно недооценивают Китай, - пишет в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. - И речь не о военной силе НОАК, самой многочисленной на планете. Не о технологическом превосходстве недавнего младшего брата в широком спектре ключевых отраслей промышленности. Не об экономической мощи даже: с этим и так все ясно.

Другой аспект важнее.

На самом деле, роль Китая в мировой финансовой системе куда более значительная, чем до сих пор считалось. Поднебесная неожиданностала одним из крупнейших мировых кредиторов. По расчетам германских ученых из Института мировой экономики (IfW) в Киле, страны планеты задолжали КНР к концу 2017 года свыше 5 триллионов долларов - это 6% мирового ВВП. В начале века было меньше 1%..

Особенно важно, что среди крупнейших должников Китая все немногие российские союзники на постсоветском пространстве. Киргизия задолжала КНР 30% своего ВВП. У Беларуси задолженность перед Пекином составляет 13% экономики. Обе страны являются партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а также союзниками РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В этот военно-политический союз с Россией входит также Таджикистан, задолжавший КНР примерно 15% своего ВВП. У Туркмении доля долгов, предположительно, несколько выше белорусской, у Узбекистана, на экономическое и политическое сближение с которым Москва сейчас рассчитывает, она превышает 5%.

И это еще полбеды. К сожалению, в сфере межгосударственных кредитов Пекин действует весьма непрозрачно. Минимум половина таких ссуд засекречена. Эти прямые кредиты, в отличие, например, от приобретенных Китаем государственных облигаций США, не учитываются, в частности, в статистике МВФ и Всемирного банка.

Конечно, активное кредитование Пекином постсоветских государств логично вытекает из ключевой роли евразийского пространства как моста между Китаем и Европейским Союзом в рамках китайского проекта "Один пояс – один путь" (Новый шелковый путь). С другой стороны задолженность, например, Киргизии перед КНР является необычайно высокой. Вопрос, можно ли в такой ситуации говорить уже о настоящей долговой зависимости, является, скорее всего, чисто риторическим. Скорее надо спрашивать, не сформировалась ли у Бишкека уже и политическая зависимость от своего крупного кредитора?

А в какой степени от Китая независимы Беларусь, Таджикистан и Туркмения? В какой степени они остаются союзниками Москвы, а в какой уже превратились в сателлитов Пекина? Ведь непрозрачны не только размеры, но и условия выдачи китайских кредитов. Еще один сложный вопрос в этой связи: насколько вероятно повторение в странах Центральной Азии или в Беларуси того, что случилось в Шри-Ланке? Эта страна была вынуждена на 99 лет отдать практически новый порт в аренду китайской фирме, поскольку не смогла обслуживать долги перед Китаем. А чем, например, будет расплачиваться та же Беларусь, если по каким-то причинам не найдет денег вовремя?

И, главное, что останется делать Москве, когда вдруг обнаружится, что все ближайшее окружение перекуплено Китаем?»

Экономист Владимир Васильев отмечает очень интересную подробность в этой связи:

«В заметке А. Нальгина в частности сказано: «По расчетам германских ученых из Института мировой экономики в Киле, страны планеты задолжали КНР к концу 2017 года свыше 5 триллионов долларов - это 6% мирового ВВП. В начале века было меньше 1%».

Какие выводы из этого делает Андрей Нальгин - это вопрос двадцать пятый.

Но суть дела в том, что львиная доля задолженности различных государств Китаю (КНР) - это задолженность именно в долларах США. А из этого следует, что ныне в мире нет более заинтересованного в сохранении глобальной финансовой системы доллара США, чем КНР... и нувориши из РФ, вывезшие из РФ по разным оценкам примерно столько или почти столько же (от 3 до 6 трлн. долларов США), сколько все государства мира должны Китаю!!!

А вот США заинтересованы в очередной экспроприации значительной, если не всей, «излишней» долларовой массы, обращающейся вне США, в том числе и задолженности мира Китаю, и задолженности США миру. В послевоенной истории США делали это уже не один раз, о чем мною сказано в 3-ей статье ч.6 «К вопросу о текущем моменте истории России и мира", опубликованной под названием «Еще не конец Ч.6. Новый мировой порядок: только создается или уже разрушается?»

Именно это - очередную экспроприацию глобальной институциональной власти над процессом общественного воспроизводства человечества, не по чину сконцентрированной руководством КНР и нуворишами из РФ, - судя по всему, как раз и пытается ныне совершить Правительство США во главе с Трампом. Но это - отнюдь не единственное, что пытается сделать Правительство США во главе с Трампом».