«Мой отец предупреждал Игоря Дятлова не ходить на этот перевал» 2 15.07.2019, 11:36

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Лесник Иван Дмитриевич Ремпель

Туристов отговаривали от рокового похода.

В первых числах февраля 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова, пишет kp.by.

За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова – неизвестно до сих пор.

В 1959 году немец Иван Дмитриевич Ремпель был старшим лесничим Вижайского лесничества. В Вижае он жил с 1936 года, когда его по политической статье сослали сюда из Саратовской области. Местную тайгу знал почти наощупь. С детства у Ивана Дмитриевича были проблемы со зрением и с годами они только ухудшались.

Иван Ремпель с семьей

До ссылки Ремпель был учителем, преподавал детям немецкий язык. В Вижае учить детей ему не разрешили. Предложили освоить лесное дело.

На воле у него осталась жена и четверо детей. Он писал им письма, но ответа не получал. Стало понятно, что семью тоже выслали, но куда? В 1946 году он чудом нашел их в деревне Кирьяново Тюменской области. Нашел и вывез в Вижай.

- Мы приехали на Вижай голодные, холодные, - вспоминает дочь Ремпеля Мария Ивановна. - В школу я пошла с 12-ти лет. В 1959 году мне было 24 года.

Из протокола допроса Ремпеля Ивана Дмитриевича от 7 марта 1959 года:

«25 января ко мне, как к руководителю лесничества, обратилась группа туристов, которые показали свой маршрут движения и попросили получить консультации как лучше им попасть на гору Отортен. Спрашивали ознакомить их с нашим планом той местности, куда они пойдут. Когда я ознакомился с их маршрутом высказал свое мнение, что в зимнее время идти по уральскому хребту опасно, т.к. там имеются большие ущелья, ямы в которые можно провалиться и кроме того там свирепствуют сильные ветры, сносят людей. Это опасение я им высказал потому, что мне этот район уральского хребта известен со слов местного жителя, сам я там не бывал. На мое высказывание они ответили, что «это для нас будет считаться первым классом трудностей». Тогда я ответил, да сначала надо его пройти. Я дал им план местности, они сделали выкопировку своего маршрута и нанесли границу лесонасаждений уральского хребта намеченного маршрута. Здесь же я им посоветовал чтобы они пошли более близким путем по одной из наших лесных просек. После чего они от меня ушли и 26 января на попутной машине выехали в пос. 41 квартала».

- В этот день я принесла к родителям свою дочку, ей было 3 месяца, - продолжает Мария Ивановна. – Мы с мужем собрались погулять вечером. Ребенка решили у родителей оставить. Помню, зашла в дом, а там у отца гости. Трое или четверо парней.

- Девушек не было?

- Нет. Только парни. Они сидели за столом, и отец показывал им карту. Я хорошо запомнила, что он отговаривал их от похода. Говорил, что февраль – опасный месяц. В этих краях сильная пурга может быть. Он им не советовал идти, но они все равно пошли.

- Часто ли к вашему отцу за советом туристы приходили?

- Обычно приходили советоваться. И не только туристы. Местные тоже. Он ведь ведал местным лесом с 1936 по 1966 годы, пока на пенсию не ушел. Все о тех местах знал. Каждую тропку. Проводником часто был.

- Когда стало известно, что туристы пропали?

- Точного времени я не знаю. Помню, отец сказал, что пропали те туристы, которых он отговаривал. Они должны были вернуться в Вижай, отметиться, но их так и не было.

- Отец участвовал в поисках?

- Нет. Он тогда уже был инвалид по зрению. В тайгу не ходил. Отец дал на поиски лесничего Ивана Пашина. Он был очень опытный, знал все дороги, тропинки.

Изредка местные жители видели в горах необычное сияние.

- «Дал на поиски»? Кому он Пашина «дал»?

- Военные в Вижай приезжали. Вертолет у них был. Сверху искали пропавших туристов, а лесников по тайге отправили.

- А Пашин рассказывал отцу о поисках?

- Это мне неизвестно, потому что я жила с семьей отдельно, и я эти тонкости и подробности не могу вам сказать. Помню только, что и отца, и Пашина следователи потом допрашивали. Интересовались, что и как было.

- Приходилось ли вам наблюдать какие-то необычные явления в районе Вижая?

- Иногда мы видели над горами к северу очень яркий свет. Думали, что это северное сияние, но свет был белый-белый.

- Никто из лесников не рассказывал про взрывы в тех местах?

- Не было никаких взрывов. Я о них не слышала ни от кого.

- Есть такое мнение, что туристы погибли от сильного взрыва и тогда много животных вымерло в тайге и рыба в реках погибла. Вы помните такое?

- Нет, не было такого.

- В Вижае была колония строгого режима?

- Да, я там работала. Зарплату заключенным выдавала два раза в месяц.

Таким был поселок Вижай в 1950-е годы, сейчас там практически нет домов

- Побеги были?

- Часто. В поселке сразу людей предупреждали, что сбежали зеки. Мол, увидите – сообщите. Но никогда не было случаев, чтобы заключенные на местных нападали. Я вообще ни одного плохого слова не могу сказать о них. Бегали они, в основном, летом. В тайге укроются, там грибы, ягоды. Зимой почти не бегали, понимали, что замерзнут насмерть.

- А с манси вам приходилось встречаться?

- Конечно. Эти вообще безобидные люди. Может быть, между собой и были у них какие-то конфликты, но по отношению к русским они всегда были очень доброжелательными.

Из протокола допроса Ремпеля Ивана Дмитриевича от 7 марта 1959 года:

«Мое личное мнение по поводу гибели туристов, что они могли погибнуть только от стихийного бедствия из-за климатических условий. О том, что на них напали манси и имели заинтересованность в их гибели я считаю этого не могло быть потому, что с манси я часто встречаюсь и враждебных высказываний со стороны их к другим народам не слышал и они очень гостеприимные, когда у них бываешь или встречаешься.

Из рассказов старожилов мне известно, что случаи гибели людей при переходе через уральский хребет имели место и раньше.

У народов манси, проживающих на территории нашего лесничества и в том районе где погибли туристы, священных мест или молебных камней не имеется. Из рассказов местных жителей мне известно, что у манси молебные камни находятся в верховьях Вижая за 100-150 км от места гибели туристов».

В 1965 году Ремпель вместе с семьей уехал из Вижая. Перебрался сначала в Муром, потом в Волгодонск. Умер Иван Дмитриевич в 1981 году в Цимлянске.

В рассказе Марии Ивановны о событиях зимы 1959 года есть несколько важных, на наш взгляд, моментов. Во-первых, она лишний раз подтвердила, что зеки или манси в район Отортена вряд ли отправились бы. Слишком уж лютая погода была в тех местах зимой. На такой риск могли пойти только отчаянные туристы.

Во-вторых, в горах Северного Урала явно происходили какие-то аномальные явления, яркий свет от которых был заметен по всей округе.

В-третьих, показания Ремпеля, что группу Дятлова мог погубить сильный ветер, основаны лишь на его предположениях. Ведь на тот момент никто ничего не знал о жутких травмах туристов. А если бы знали, то вряд ли сразу списали бы гибель девяти человек на стихийную силу.