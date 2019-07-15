База многодетных семей Беларуси: какие данные в нее попадут 2 15.07.2019, 11:38

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Минтруда прокомментировало новый сбор данных.

Минтруда и соцзащиты опубликовало комментарий к указу Лукашенко от 09.07.2019 № 264 «Об автоматизированной информационной системе учета многодетных семей».

В нем, в частности, сообщается, что эксплуатация этой системы, в которой будет собрана вся необходимая информация о семьях, где воспитывается трое или более детей, должна начаться уже в следующем году, пишет neg.by.

В свою очередь, информация из данной системы станет основой для формирования общереспубликанской базы данных многодетных семей, которая позволит собрать в одном месте сведения о таких семьях.

В указе № 264 предусмотрено, что в базу данных многодетных семей будет включена как информация о детях, входящих в такие семьи, так и сведения об их родителях, опекунах или попечителях, которые постоянно проживают на территории нашей страны.

Обязанность по ее созданию и ведению возложена на Минтруда и соцзащиты, которое объявлено ее владельцем, а информацию для нее специалисты трудового ведомства будут брать из уже имеющихся ресурсов и систем МВД, Минздрава и Минобразования, опираясь на порядок предоставления такой информации, который должен будет утвердить Совмин.

Обещают, что информация, находящаяся в базе данных будет надежно защищена, и пользоваться сведениями из этого ресурса смогут только само Минтруда и соцзащиты, а также местные органы власти. Остальные госорганы смогут получать их только в оговоренных законодательными актами случаях.

Единственное исключение сделано для граждан, которые смогут получать такую информацию в отношении себя. Для этого им придется применить личный ключ электронной цифровой подписи или использовать уникальный идентификатор, который можно бесплатно получить в службе «одно окно».

Указ № 264 вступил в силу с 12 июля 2019 г.