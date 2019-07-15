WSJ: Первая четверка демократов побеждает Трампа 15.07.2019, 11:49

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Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Новое социологическое исследование показало, что лидирующие кандидаты в президенты США от Демократической партии опережают действующего главу Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News показывает, что Джо Байден опережает президента Трампа на 9 баллов среди зарегистрированных избирателей - 51% и 42% соответственно, пишет zn.ua.

Сенатор Берни Сандерс опережает Трампа на 7 очков - 50% и 43%. Сенатор Элизабет Уоррен имеет преимущество в 5 баллов -48% и 43%. А сенатор Камала Харрис впереди всего на 1 очко - 45% и 44%.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Сейчас в гонке участвуют 25 кандидатов-демократов, два кандидата от Республиканской партии, включая действующего президента США Дональда Трампа. От Либертарианской партии США баллотируются пять кандидатов, которых изначально было шесть. От партии Зеленых выдвинулись шесть кандидатов, однако двое уже сняли свои кандидатуры. От партии Американская солидарность в выборах участвуют три кандидата. От партии Запрета – 1, а также один независимый кандидат.