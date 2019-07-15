Под Москвой произошли столкновения активистов с полицией 7 15.07.2019, 12:05

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Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Есть серьезно пострадавшие.

В подмосковном Орехово-Зуевском районе неподалеку от поселка Ильинский погост произошли столкновения противников строительства мусороперерабатывающего завода с полицией. Двух активистов задержали, одну девушку госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, сообщает «Новая газета».

Сегодня в лесу должны были производить вырубку — для этого с утра на место прибыли рабочие. В 9:40 (по Минску) жителей нескольких окрестных деревень, оборонявших вход в лес, начали выталкивать прибывшие на место полицейские в касках.

Двух активистов задержали и в наручниках увели в полицейские машины — перед этим полицейские несколько раз ударили их дубинкой. Серьезно пострадала местная жительница Светлана Карева. В результате толчка одного из полицейских девушка упала спиной на пень и потеряла сознание.

Ее госпитализировали в больницу в Давыдово, врач рассказал, что предполагает сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника, а также не отрицает вероятность перелома позвоночника.

Протесты против строительства на юго-востоке Московской области комплекса по переработке отходов продолжаются с марта, в мае необходимые изменения в генплан утвердили местные депутаты. Местные жители опасаются, что КПО, ради которого вырубят 36,5 гектара леса, окажется гигантской свалкой. Строительством зайнимается ООО «Хартия», на 60% принадлежащая сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю.

Пострадавшая Светлана Карева

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»