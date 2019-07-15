Белорусам на заметку: как будут работать магазины Польши в июле, августе и сентябре 4 15.07.2019, 12:31

1,110

Магазины уже работают только одно воскресенье в месяц.

21 июля – нерабочее воскресенье, все магазины будут закрыты. Сделать покупки удастся только в воскресенье 28 июля, сообщает «Брестская газета».

Нельзя будет посетить магазины также 4, 11 и 18 августа. Кроме того, 15 августа в Польше также будут закрыты все магазины, так как в стране будут праздновать День Вознесения Девы Марии и Праздник Войска Польского. За покупками можно будет отправиться только в воскресенье 25 августа.

В сентябре ожидается еще больше неторговых выходных. Магазины будут закрыты 1, 8, 15 и 22 сентября. Совершить покупки можно будет только в воскресенье 29 сентября.

Напоминаем, что запрет на торговлю вводится постепенно. В 2018 году рабочими оставались два воскресенья в месяц – первое и последнее. С 1 января 2019 года рабочим будет только одно воскресенье ежемесячно. С 2020 года запрет коснется всех воскресений, за исключением семи ежегодно.

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни, кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе на почте, в аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, где в выходной за прилавком будут находиться их владельцы.