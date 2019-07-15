России дали последний шанс сохранить ядерный договор с США 3 15.07.2019, 12:42

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В противном случае Кремль понесет единоличную ответственность.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"В противном случае Россия понесет единоличную ответственность за заключение договора с тем результатом, что мир для всех нас станет менее стабилен", - заявил Столтенберг.

Он призвал Россию "воспользоваться последним шансом".

В воскресенье Евросоюз также призвал Россию не допустить прекращения действия ДРСМД.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Россией действия договора о ракетах средней и малой дальности.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев, то есть 2 августа. Россия отрицала все обвинения США.