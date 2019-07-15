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Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Житомир

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  • 15.07.2019, 12:52
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Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Диктатор подтвердил свое участие в форуме регионов.

Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс.

"Владимир Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов в Житомире. Лукашенко подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол.

Как сообщалось, II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко.


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