Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Житомир

Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Житомир8
- 15.07.2019, 12:52
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Диктатор подтвердил свое участие в форуме регионов.
Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс.
"Владимир Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов в Житомире. Лукашенко подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол.
Как сообщалось, II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.
I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко.