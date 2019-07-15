Фотофакт: Какое авто белорусы могут купить за $4 - 5 тысяч 5 15.07.2019, 13:03

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Журналисты проанализировали вторичный рынок.

Прошли те времена, когда кондиционер считался чем-то особенным. Для современных автовладельцев довольно часто программой-минимум становится наличие в авто хотя бы климат-контроля, пишет сайт abw.by. Есть еще и круиз-контроль? Отлично. Предусмотрен подогрев сидений на случай холодов? Еще лучше. Посмотрим, на какие авто и в каком состоянии можно рассчитывать на вторичном рынке, если душа просит хорошего оснащения, а кошелек - пощады.

Открывает список объявлений Mercedes-Benz S-klasse 2001 года с 3,2-литровым двигателем. Кожаный салон, люк, датчики света и дождя, обогрев сидений, круиз- и климат-контроль - автомобиль, несмотря на немолодой возраст, еще может показать класс по части комфорта.

Впрочем, обратной стороной медали станет необходимость периодически уделять внимание техническому состоянию авто. "Передние крылья заменены пластиковыми. Установлено ГБО BRS у официального представителя, работает как часики, расход - 15 л газа. Гарантия еще 140.000 км. Установлен ремкомплект компрессора пневмоподвески. Отремонтированы задние пневмостойки. Устранены подтеки клапанных крышек. По двигателю ошибок нет. Заменен радиатор двигателя. С арками и кондиционером еще предстоит поработать", - пишет продавец. Стоимость Mercedes - $4950.

Неплохо оснащен и Volkswagen Passat B5 2001 года с 1,9-литровым дизелем и МКПП, но продавец обращает внимание на технические подробности: "Мотор 130 л.с. Много опций, работает все. Новые рычаги и тормоза. Из проблем: стучит маховик (50-70 б/у), езжу уже 3 года с таким. После зимы постукивает слева рулевая рейка (50-70 б/у). Притерли зимой левый бок - нужна покраска".

Стоимость Passat - $4500. Цена не окончательная и может измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Почему в большую? Продавец объясняет это постепенным устранением "нюансов".

Похвастать хорошей комплектацией может и Audi A8 2000 года с 3,7-литровым двигателем и АКПП: кожаный салон, автозапуск, климат-контроль, обогрев сидений, зеркало заднего вида с видеорегистратором и камерой заднего вида - все для комфортного передвижения.

В объявлении обещано хорошее состояние авто: "Заводится без проблем и в жару, и в мороз. Машина обслужена: отреставрирован кардан, восстановлены суппорты, заменена подушка двигателя, цепь с натяжителем, система ГУР, заменен весь комплект ГРМ (с помпой), масло в двигателе, обслужена коробка с прочисткой и заменой масла". Audi A8 стоит $4650.

Довольно неплохо оснащались и более "народные" автомобили вроде Citroёn C5. Один из экземпляров 2001 года с 2-литровым бензиновым двигателем оценен в $4100. Круиз-контроль, обогрев кресел, парктроник, 8 подушек безопасности, хорошая резина - именно эти опции продавец упоминает отдельно.

Не должно быть проблем и с технической частью: "Подвеска обслужена, коробка и сцепление - полный порядок, кузов без замечаний". Стоимость Citroёn - $4100.

Где Citroёn, там и Peugeot. Модель 407 2004 года с 2,2-литровым бензиновым двигателем и "автоматом" предлагается за $4500. Комплектация "богатая": есть системы безопасности и комфорта, салон "комбинированный". Общее состояние обозначено как "хорошее". Продавец не против осмотра автомобиля на СТО за счет покупателя и обоснованного торга при необходимости.

Не лишен опций "родственник" Volkswagen в лице SEAT Toledo 2003 года с 1,8-литровым двигателе: есть "автомат", круиз- и климат-контроль, а также обогрев сидений на случай холодных зим.

"Машина для своих лет в отличном состоянии, сел и поехал. Кузов не гнилой, не ржавый. Оптика и стекла целые. Подвеска не стучит. Масло от замены до замены. Все работы по ТО и ремонту производились на специализированной СТО (не гаражные спецы и их оборудование)", - обращает внимание продавец на самые важные, по его мнению, моменты. Стоимость SEAT - $4650.

В $4800 оценена Mazda 6 2006 года с 2-литровым двигателем и "механикой". Сиденья с электрорегулировкой и обогревом, климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя, кожаный салон - все это будет радовать нового владельца.

А вот оттолкнуть от покупки может кузов: "Многие элементы заменены и перекрашены". Зато об этом честно сообщается заранее. "Заменен радиатор кондиционера. Замена масла каждые 10 тыс. км. Расход не более 8 л/100 км. Машина на ходу каждый день", - отмечает продавец сильные стороны своего авто.

Одна из самых дешевых, но при этом "свежих" машин в продаже - SEAT Leon 2007 года с 2-литровым бензиновым двигателем и АКПП. Среди опций продавец отдельно выделяет сабвуфер на 500 Вт. Из недавних работ отмечены замена ГРМ, фазорегулятора, масла и свечей. Стоимость SEAT - $4100. Почему такая цена? Все дело в "мелких проблемах по кузову" с пометкой "в серьезных авариях не была".

Завершает подборку Volvo S40 2000 года с 1,8-литровым двигателем и "механикой". Велюровый салон, зеркала с обогревом и электроприводом, подогрев сидений, климат- и круиз-контроль - вот, пожалуй, основные опции, которые будут радовать владельца. При этом в автомобиле работают "все кнопочки и лампочки", а кондиционер заправлен.

"Авто в отличном состоянии. Каждый день на ходу. Вложений не требует. Зимой заменены все "расходники": ГРМ, ролики и помпа, сальники распредвалов и коленвала, колодки в круг и тормозная жидкость, антифриз. Год назад установлен полностью новый глушитель. В общем, авто полностью обслужено и досмотрено. Пройдено ТО", - сообщает продавец. Стоимость Volvo - ровно $4000.