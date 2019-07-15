Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет 15.07.2019, 13:23

Это стало следствием торговой войны с США.

Темпы роста китайской экономики продолжают замедляться. По итогам второго квартала 2019 года ВВП этой страны вырос на 6,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило в понедельник, 15 июля, Государственное статистическое управление в Пекине. Это самый низкий показатель с 1992 года, сообщает dw.com.

В первом квартале текущего года экономика КНР выросла на 6,4 процента, таким образом, средний показатель первого полугодия составил 6,3 процента.

Замедление экономического роста - следствие торговой войны с США

Аналитики связывают замедление роста китайской экономики с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном, в ходе которого обе стороны в несколько этапов ввели штрафные пошлины. Эксперты предполагают, что рост ВВП Китая будет и дальше замедляться, несмотря на все меры властей. "Во втором полугодии китайская экономика может вырасти лишь на 6,0 или 6,1 процента", - полагает, в частности, экономист Ни Вен из компании Hwabao Trust.

В 2018 году ВВП Китая вырос на 6,6 процента, его объем составил 90,03 трлн юаней, годом ранее показатель роста равнялся 6,8 процента, в 2016-м - 6,7 процента.

В конце июня США и Китай договорились о временном перемирии в торговой войне и возобновлении переговоров об урегулировании конфликта. Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов. С середины 2018 года две крупнейшие экономики мира ввели взаимные штрафные пошлины, что привело к замедлению роста мировой экономики. США обвиняют КНР в нечестной конкуренции.