В БРСМ пришла рассылка о заложенных бомбах 4 15.07.2019, 13:32

Данные проверяет милиция.

Областные комитеты БРСМ получили рассылку на электронную почту, якобы в зданиях заложены бомбы. Милиция проверяет эту информацию, сообщает tut.by.

«Только что на электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах», — сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, информация незамедлительно поступила в оперативно-дежурные службы Минска и областных управлений милиции.

«На места направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС и медслужба. Сотрудниками милиции принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», — добавили в ведомстве.

Около 13.00 МВД сообщило, что здание областного комитета в Витебске проверили, взрывных устройств нет.