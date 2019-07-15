закрыть
15 июля 2019, понедельник, 13:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В БРСМ пришла рассылка о заложенных бомбах

4
  • 15.07.2019, 13:32

Данные проверяет милиция.

Областные комитеты БРСМ получили рассылку на электронную почту, якобы в зданиях заложены бомбы. Милиция проверяет эту информацию, сообщает tut.by.

«Только что на электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах», — сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, информация незамедлительно поступила в оперативно-дежурные службы Минска и областных управлений милиции.

«На места направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС и медслужба. Сотрудниками милиции принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», — добавили в ведомстве.

Около 13.00 МВД сообщило, что здание областного комитета в Витебске проверили, взрывных устройств нет.


популярное за неделю

Мнение

Неудобные вопросы к Лукашенко
Неудобные вопросы к Лукашенко Константин Скуратович
Страна с большого бодуна
Страна с большого бодуна Ирина Халип
Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
Футурошок
Футурошок Владислав Иноземцев