Профсоюз РЭП на переговорах достиг мировой в пользу рабочего 15.07.2019, 13:54

Сергей Лапицкий

Рабочего-бетонщика защитил Леонид Судаленко.

15 июля в офисе филиала МСУ №4 ОАО «Мостострой» в Гомеле независимый профсоюз РЭП с участием уволенного по статье бетонщика Сергея Лапицкого провел переговоры с руководством организации. О достигнутых результатах рассказывает правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко, представлявший профсоюз на встрече, пишет «Гомельская весна».

Рабочий-бетонщик был командирован в подмосковное Одинцово (Россия) на объект по строительству путепроводов автомобильной развязки. Со слов мужчины, его не устроили условия работы. В один из дней он покинул объект и вернулся в Гомель. Сергей заявляет, что работали под палящим июньским солнцем, а работодатель не обеспечивал их даже питьевой водой. Они вынужденно покупали дорогую воду на ближайшей заправке за собственный счет.

Вернувшись домой гомельчанин получил уведомление об увольнении с работы по п.7 статьи 42 Трудового кодекса (нахождение в рабочее время и на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения). С помощью юридической службы независимого профсоюза РЭП в регионе потерявший работу мужчина обратился в суд о незаконности увольнения и взыскании морального вреда.

«Судебная практика по такой категории дел исходит из обязательного медицинского освидетельствования работника. При этом, не принимаются во внимания ни свидетельские показания, например, о характерном запахе изо рта или характерной походке и прочее. В нашем случае вместо освидетельствования наниматель уволил работника только на основании докладной прораба», - прокомментировал увольнение профсоюзный юрист.

12 июля суд Советского района Гомеля приступил к рассмотрению иска работника. Судья Ольга Белоусова предложила мировую и получила согласие обоих сторон. Дело в суде было приостановлено.

«Сегодня уже в 8 часов утра мы были у руководства предприятия. На переговорах кроме директора присутствовал гл. инженер и кадровик. Мы достигли согласия на изменение формулировки увольнения, она заменена на увольнение по соглашению сторон. Со своей стороны, мы сняли требование о моральном вреде, размер которого по таким делам может составлять около 100 руб. вне зависимости от заявленной суммы. Все стороны трудового спора остались довольны», - подвел итоги переговоров профсоюзный инспектор труда.

Сегодня уволенный по соглашению сторон работник направил в суд заявление о прекращении дела в связи с достижением мирового соглашения. Правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко заявляет, что в профсоюзе остались довольны проделанной по трудовому спору работой.

Сергей Лапицкий заявляет, что остается в независимом профсоюзе. «Мало ли что в жизни может случиться, а здесь, в профсоюзе я увидел настоящих профессионалов», - отметил он.