Под Москвой разбились инструкторы, учившие Путина летать со стерхами 15.07.2019, 13:57

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Игорь Никитин и Владимир Путин (слева направо)

Фото: avia.paradive.ru

Проводится следствие.

В Московской области, под Солнечногорском произошло падения вертолета Robinson. Вертолет упал 14 июля в поле недалеко от деревни Барское-Мелечкино в Подмосковье. В результате погибли два человека. Одним из них оказался глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, также готовивший Путина к полету со стерхами в 2011 году, когда тот занимал пост премьер-министра, сообщает РБК.

Вторым погибшим при жесткой посадке вертолета Robinson в Подмосковье был летчик Олег Чернигин. Об этом РБК сообщили в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.

В организации также подтвердили, что погибший ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).