Иран выдвинул ядерный ультиматум 1 15.07.2019, 14:11

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Тегеран обратился к ЕС.

Власти Ирана восстановят ядерный потенциал, который был у Исламской республики до ядерной сделки 2015 года, если европейские страны не выполнят свои обязательства, заявил в понедельник официальный представитель иранского ядерного агентства Бехруз Камалванди, сообщает агентство IRNA (перевод – zn.ua).

Иран повторил, что европейские страны должны сделать больше, чтобы гарантировать Тегерану экономические выгоды, которые он должен был получить в обмен на ограничения своей ядерной программы в рамках соглашения.

Германия, Франция и Британия предполагают, что из-за усиливающегося санкционного давления США на Иран ценность ядерного соглашения рискует быть сведена к нулю, так как чем сильнее Вашингтон давит на Тегеран, тем больше положений "ядерной сделки" отбрасывает последний. В связи с этим в трех столицах потребовали продолжения диалога по восстановлению или перезаключению ядерного соглашения и выразили беспокойство ростом напряженности в регионе Персидского залива.