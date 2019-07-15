Виргиниюс Савукинас: Жители Литвы возлагают большие надежды на Гитанаса Науседу 1 15.07.2019, 14:32

Виргиниюс Савукинас

Фото: DELFI

Граждане ждут от президента обновления страны.

Гитанас Науседа стал новым президентом Литвы. Первое официальное выступление нового президента страны для сайта Charter97.org прокомментировал литовский политический обозреватель и известный журналист Виргиниюс Савукинас.

- Каковы основные тезисы выступления президента Литвы и на каких основных проблемах он намеревается сосредоточиться?

- В своем выступлении в Сейме президент Гитанас Науседа выделил пять четких приоритетов: увеличение доходов бюджета, сокращение социальной изоляции, реформирование системы образования и так далее. Тем не менее, важно понимать, что согласно Конституции Литвы, главной обязанностью президента является внешняя политика, о которой президент не говорил, но предпочел обсуждать области, за решения в которых несет ответственность правительство.

- Что, если у правительства будут другие приоритеты?

- У Гитанаса Науседы есть один способ осуществить свою президентскую программу: убедить в том, что ее должно осуществлять не только нынешнее правительство, но и другие, которые придут к власти в ближайшие пять лет.

Это будет тяжело, потому что налоги непопулярны, а об образовании хотя и говорят уже давно, но ни о чем не договариваются. Президенту нужно будет собрать не только политиков, не только «влиятельных посредством интернета людей», но и экспертов, которые знают и понимают проблемы простых граждан, чтобы осуществить свои обещания.

Жители Литвы возлагают большие надежды на Гитанаса Науседу не в последнюю очередь, потому что он сам дал очень амбициозные обещания. Люди будут ждать результатов. И если он этого не сделает, люди снова будут разочарованы.

- Что лично вы ожидаете от президентуры Науседы?

- Я надеюсь, что Гитанас Науседа сможет выполнить свои обещания и превратить свои обещания в дела.

Это то, что действительно нужно Литве. Поэтому я связываю его президентуру с возможностью обновления Литвы. Понятно, если он и его команда работают искренне.

Здорово, что его первый визит пойдет в Польшу, затем в Латвию. Таким образом президент демонстрирует необходимость иметь хорошие отношения со своими соседями.

Он пригласил президента Франции приехать в Литву. Однако я еще не слышал, чтобы Гитанас Науседа сосредоточился на отношениях с США, а это ведь очень важно для Литвы.

Будем надеяться, что президент не будет ограничиваться только соседями и Европой.