Лукашенко летит в Россию 17 июля 10 15.07.2019, 15:14

1,504

Правители Беларуси и РФ встретятся неформально.

Лукашенко летит в Россию с «рабочим визитом» в среду, 17 июля. Как информирует Еврорадио, в этот день у него будет неформальная встреча с правителем РФ Путиным. Вероятно она состоится на Валааме.

Это остров в северной части Ладожского озера, где находится знаменитый Валаамский мужской монастырь. Ранее встречу там с белорусским диктатором анонсировал Путин. И Лукашенко подтвердил, что такое предложение есть.

Официальная встреча Лукашенко и Путина должна состояться 18 июля в Санкт-Петербурге во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и РФ. Они проведут двусторонние переговоры, во время которых важное место займет «взаимодействие в рамках «союзного государства».