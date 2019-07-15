Дайнюс Радзявичюс: В Литве «Спутник» нарушал авторское право и крал материалы 15.07.2019, 15:27

Дайнюс Радзявичюс

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Пропагандистский портал действует варварскими методами, которые не приемлемы в цивилизованных странах.

В Литве заблокировали литовско-язычную версию российского новостного портала «Спутник». Причина блокировки - нарушение авторских прав. О том, что происходит со «Спутником» в Литве сайту Charter97.org подробно рассказал председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

- Почему в Литве заблокировали «Спутник»?

- «Спутник» злостно нарушает авторские права литовской государственной теле и радиокомпании (ЛРТ). ЛРТ пыталось связаться с редакцией «Спутника» и потребовать, чтобы та, в свою очередь, удалила со страницы своего портала украденные материалы.

Руководство «Спутника» предпочло проигнорировать это требование, поэтому не стоит удивляться, что регулятору пришлось прибегнуть к такой мере как блокировка ресурса. Как только «Спутник» согласится удалить украденный контент или договорится с руководством ЛРТ по поводу авторских прав, то блокировка прекратится.

- В российских средствах массовой информации говорят о том, что «Спутник» «подвергается дискриминации»...

- Блокируется не сам «Спутник», а доступ к украденным и затем нелегально размещенным редакцией этого портала материалам ЛРТ. В Литве хватает таких порталов как «Спутник», которые крадут чужие материалы и затем размещают на своих страницах. В ближайшем будущем такой практике придет конец. Кража авторских материалов в Литве запрещена и это ничего не имеет общего с теми или иными порталами. Перед законом равны все.

Редакция «Спутника» действует варварскими методами, в цивилизованных странах так не поступают.

- Новые опросы общественного мнения указывают на то, что на литовских телевизионных каналах сокращается количество телепередач и фильмов на русском языке. Почему?

- Думаю потому, что сокращается количество людей, которые понимают русский язык, чувствуют связь с русской культурой и хотели бы при этом потреблять телепродукцию, произведенную в России или на Востоке. Телеканалы реагируют на изменения своей аудитории и предлагают своим зрителям другой контент.

- По вашему мнению, кто является основной аудиторией телевидения на русском языке в Литве?

- Согласно статистике и опросам общественного мнения это люди старшего возраста, которые в качестве иностранного языка знают только русский язык. То есть это люди, которые владеют только одним иностранным языком - русским.

Как правило, люди ищут и затем потребляют контент: новости, фильмы, передачи на тех языках, которые хорошо знают – литовском, русском, английском, немецком, польском и других языках. Те, кто владеют только русским на него и обречены.