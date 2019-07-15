Украина снова просит США предоставить доступ к банковскому счету Манафорта 2 15.07.2019, 16:03

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ПОЛ МАНАФОРТ

ФОТО: AP

Пол Манафорт — бывший советник заочно осужденного экс-президента Украины Януковича.

Генеральная прокуратура повторно просит США предоставить доступ к информации о банковском счете компании бывшего советника заочного осужденного экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом говорится в материалах суда, пишет zn.ua.

Указано, что управление спецрасследований ГПУ расследует легализацию 750 тысяч долларов путем перечисления их на счет компании Davis Manafort якобы за поставку компьютерного оборудования в 2009 году. Так, в "черной бухгалтерии" ПР указано, что эта сумма была перечислена экс-советнику Януковича.

В июне 2018 года Украина направила запрос о международной правовой помощи компетентным органам США с просьбой предоставить доступ к информации по банковскому счету компании Davis Manafort в банке Wachovia Bank NA (сейчас — Wells Fargo).

В июне текущего года украинская Генпрокуратура решила отправить повторный запрос.

Суд предоставил прокуратуре соответствующее разрешение на доступ, в частности ко всей информации об открытии банковского счета Davis Manafort, к документам о движении средств по счету, к платежным поручениям, к документам о проведении финансового мониторинга, к выпискам с номерами телефонов, с которых проходило соединение системы "Клиент — банк".

Бывшего главу избирательного штаба Трампа и политтехнолога осужденного экс-президента Украины Януковича Пола Манафорта осудили в США к 7,5 годам тюремного заключения. Кроме президента-беглеца Януковича, клиентами Манафорта были Ринат Ахметов, Борис Колесников, Андрей Клюев и Сергей Тигипко. На своих украинских клиентах Пол Манафорт заработал 60 миллионов долларов, а задекларировал лишь 14. Также различные обвинения были выдвинуты еще 33 связанным с штабом Дональда Трампа людям.