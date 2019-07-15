В Барановичах ищут менеджера за $150 6 15.07.2019, 16:14

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Что еще происходит сегодня на белорусском рынке труда.

Сайт intex-press.by проанализировал базу данных Государственной службы занятости в Барановичах и вот что обнаружил:

350 рублей

Это самая большая из самых маленьких зарплат в городе. И на нее есть 75 вакантных мест. В основном по рабочим специальностям, не требующим даже наличия среднего специального образования.

348,16 рубля

С точностью до копейки указали зарплату для станционных рабочих на железной дороге. В базе есть две вакансии: одного рабочего ищут на станцию «Барановичи-Центральные», другого — на станцию «Новоельня».

342 рубля

Столько предлагают фармацевту в одном из медицинских учреждений города.

340 рублей

Такую зарплату предлагают примерно по 30 вакансиям в городе. В основном это вакансии в сфере торговли: от менеджеров до грузчиков.

330 рублей

На минимальную зарплату на ставку не только в городе, но и по стране ищут около 190 человек. Каких только вакансий среди них нет! Даже тренер по фигурному катанию. Но так как деньги предлагают мизерные, то и претендентов на вакантные места ищут месяцами.