В Барановичах ищут менеджера за $150

В Барановичах ищут менеджера за $1506
- 15.07.2019, 16:14
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Что еще происходит сегодня на белорусском рынке труда.
Сайт intex-press.by проанализировал базу данных Государственной службы занятости в Барановичах и вот что обнаружил:
350 рублей
Это самая большая из самых маленьких зарплат в городе. И на нее есть 75 вакантных мест. В основном по рабочим специальностям, не требующим даже наличия среднего специального образования.
348,16 рубля
С точностью до копейки указали зарплату для станционных рабочих на железной дороге. В базе есть две вакансии: одного рабочего ищут на станцию «Барановичи-Центральные», другого — на станцию «Новоельня».
342 рубля
Столько предлагают фармацевту в одном из медицинских учреждений города.
340 рублей
Такую зарплату предлагают примерно по 30 вакансиям в городе. В основном это вакансии в сфере торговли: от менеджеров до грузчиков.
330 рублей
На минимальную зарплату на ставку не только в городе, но и по стране ищут около 190 человек. Каких только вакансий среди них нет! Даже тренер по фигурному катанию. Но так как деньги предлагают мизерные, то и претендентов на вакантные места ищут месяцами.