В России чиновники освоили новый способ брать взятки 1 15.07.2019, 16:25

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Выросло также число тех предпринимателей, которые заявили о росте уровня коррупции.

В РФ чиновники стали реже брать у бизнеса деньги напрямую за свою благосклонность и чаще навязывают платные товары и услуги, выяснили в Торгово-промышленной палате России, пишет finanz.ru.

Покупать ненужные товары по указке представителей власти постоянно приходится 15% предпринимателей, больше трети жалуются на то, что сталкиваются с этой проблемой периодически, сообщается в независимом исследовании "Бизнес-барометр коррупции".

Чаще всего предпринимателям навязывают, по сути, ненужные услуги при получении разрешений, выполнении санитарно-эпидемиологических норм, в природоохранной сфере, в частности, при вывозе твердых бытовых отходов, а также при подключении к инженерным сетям, пишет "Российская Газета". Например, представители пожарной инспекции могут "рекомендовать" предпринимателю для получения разрешения на деятельность заказать у конкретной фирмы противопожарную обработку помещения, где хранятся несгораемые шкафы.

Если раньше, когда предприниматели жаловались на взятки наличными, в качестве самой распространенной суммы назывались несколько тысяч рублей, то теперь с распространением новой практики издержки бизнеса выросли. Треть опрошенных заявили о том, что им пришлось в итоге дополнительно потратиться на сумму до 50 тысяч рублей, а каждый пятый - от 50 до 500 тысяч рублей. Коррупция выходит с низового уровня на уровень тех, кто принимает решение, констатирует вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

Выросло также число тех предпринимателей, которые заявили о росте уровня коррупции - с 17% до 18% по сравнению с предшествующим этапом, который проходил полгода назад. При этом 37,5% заявили о том, что уровень коррупции не изменился. Ранее доля таких ответов составляла 33,4%.

Навязывание товаров и услуг нарушает антимонопольное законодательство, причем их стоимость, как правило, выше реальной рыночной, указывает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Такая практика означает конфликт интересов, поскольку чиновник фактически рекомендует предпринимателю заключить договор с конкретным юридическим лицом, добавляет директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.