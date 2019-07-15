Француз полетал в Париже на реактивной доске 4 15.07.2019, 17:28

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Изобретатель оснастил летательную платформу пятью реактивными двигателями.

Во время ежегодного военного парада во Франции изобретатель пролетел над войсками на реактивной доске. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон, пишет korrespondent.net.

Французский изобретатель Фрэнки Запата пролетел над собравшимися на параде войсками на аппарате Flyboard Air. Ховерборд оснащен пятью реактивными двигателями и может развивать скорость до 194 километров в час и летать на протяжении десяти минут.

Француз выступил, в том числе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время полета Запата держал в руках винтовку. Президенту аппарат понравился и он написал, что гордится французской армией и считает ее "современной и инновационной".

В 2018 году Минобороны Франции выделило Запате грант на 1,3 миллиона евро на разработку и улучшение его технологий.