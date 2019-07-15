Раса Юкнявичене: Кремль пытается извратить и переписать историю 2 15.07.2019, 16:46

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Власть нынешней России - «достойная» наследница СССР.

Решение России «отметить» салютами освобождение Вильнюса, Каунаса и других городов Восточной и Центральной Европы cайту Charter97.org прокомментировала европарламентарий от партии консерваторов Литвы Раса Юкнявичене.

- Что вы думаете о планах Кремля отметить военными салютами «освобождение» литовских городов от немецких войск во время Второй Мировой войны?

- Салюты, которые в Кремле решили организовать по случаю так называемого «освобождения» Литвы войсками Красной армии от Вермахта - это продолжение нарративов, в которые Москва пытается заставить верить, во-первых, весь мир, а во-вторых, своих собственных граждан.

- Расскажите о таких нарративах?

- Например, что Красная армия «освободила» страны Балтии от фашизма и поэтому Литва, Латвия и Эстония должны радоваться и быть счастливы, тому, что они нас соизволили освободить. Мы не отрицаем и прекрасно понимаем все ужасы фашизма, но советский период оккупации для жителей нашей страны был ничуть не легче. Для нас, литовцев, это была вторая оккупация и поэтому у нас совершенно иная точка зрения на «свободу», которую на своих штыках принесли солдаты Красной армии.

Кремль же, при помощи таких акций, как салюты просто на просто пытается извратить и переписать историю. То, что я наблюдаю сейчас, по-моему мнению, является продолжением исторических практик Советского Союза.

Правители Советского Союза или Российской Федерации могут говорить что угодно и пытаться как им угодно переписать историю, но мы, литовцы, прекрасно знаем, как все происходило на самом деле. Все их попытки обречены на провал. И фашисты, и коммунисты для нас были, есть и будут агрессорами.

- То есть, салют по случаю «освобождения» литовских городов -показуха для своих, граждан Российской Федерации?

- Они делают это не только для своих, это показуха и для нас и других западных стран.

- Как Литве надо ответить на дипломатический выпад Кремля?

- На подобны провокации надо отвечать каждый раз, но спокойно и без истерики. Отвечать правдой о том, как было на самом деле. Правдой, которая лучше всего разрушает тонны лжи кремлевской пропаганды. Молчать мы не можем и не должны, так как такая пропаганда, которую Кремль пытается представить как правду, нацелена на то, чтобы подорвать основы нашей государственности. Совершенно очевидно, что нынешняя Россия достойная наследница агрессивного Советского Союза.

- Если в Кремле празднуют «освобождение», а на самом деле оккупацию стран Балтии, то быть может Литве, например, стоит отпраздновать битву при Орше, когда литовско-польские войска победили войско русского царя Василия III?

- Конечно можно, но мне кажется, что нам не стоит начинать пышно отмечать военные победы. Литовцы люди мирные, у нас есть уже устоявшие праздники… Хотя, было бы неплохо познакомить мир с историей Литвы.