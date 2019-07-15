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Защитников Куропат оштрафовали на $628

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  • 15.07.2019, 17:37
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Архивное фото tut.by

Одного из активистов оштрафовали за то, что заступился за 15-летнего Илариона Трусова.

Сегодня, 15 июля, в суде Минского района судили защитников Куропат Григория Асаула и Дениса Урбановича, которых задержали в минувшие выходные, пишет «Новы час».

13 июля во время Куропатской вахты у ресторана «Поедем поедим» был задержан лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович. На следующий день, 14 июля, милиционеры задержали 15-летнего Илариона Трусова и Григория Асаулa, который пытался защитить активиста от задержания.

Несовершеннолетний Иларион Трусов был вечером отпущен, однако на него составили протокол за «мелкое хулиганство» (ст. 17.1 КоАП). Вероятно, дело Трусова будет рассматривать административная комиссия.

Григория Асаула, который заступился за Илариона, обвинили по статье 23.4 («неповиновение требованию должностного лица») и 17.1 КоАП («мелкое хулиганство»). Ночь активист провел в заключении.

Суд признал Григория Асаула виновным по этим двум статьям и наказал штрафом в 20 базовых величин — 510 рублей.

Дениса Урбановича также приговорили к штрафу в 30 базовых величин (765 рублей) по статье 17.1 КоАП («мелкое хулиганство»).


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