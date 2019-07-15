В Кобринском районе мужчину убили на свадьбе 3 15.07.2019, 18:07

2,566

Еще один человек попал в больницу.

13 июля во время свадьбы в деревне Городец Кобринского района произошла драка: один человек умер, второй попал в больницу.

По информации портала «Першы Рэгiён», в тот день в деревенском кафе праздновали свадьбу. Во время праздника отец невесты и гость вышли на свежий воздух. Мимо проходила компания подростков. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Отец невесты с травмами попал в больницу, а гость свадьбы умер.

В субботу, 13 июля, примерно в 22.30 часов вблизи одного из зданий агрогородка Городец было обнаружено тело 61-летнего жителя Дрогичинского района, сообщили в Следственном комитете.

Мужчина, будучи гостем на свадьбе дочери своего друга, во время мероприятия вышел на улицу вместе с отцом невесты. В это время к ним подошла компания молодых людей, которая обратилась с просьбой продать алкоголь.

«После получения денег и передачи алкоголя между отцом невесты и компанией молодежи завязался конфликт, который перерос в потасовку, в результате чего мужчинам были причинены телесные повреждения. После этого компания молодых людей ушла в неизвестном направлении, а мужчины вернулись в кафе, где одному из них стало плохо. Гости свадьбы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и стали проводить реанимационные мероприятия, которые положительного результата не дали и 61-летний мужчина скончался. Отца невесты госпитализировали в отделение травматологии», — рассказали в ведомстве.

По предварительным выводам эксперта, причиной смерти 61-летнего мужчины стало сердечно-сосудистое заболевание.

Уголовное дело не возбудили, никто не задержан.